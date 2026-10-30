VECKANS VINNARE. Den globala jakten på metaller ger svenska börsbolag rejäl medvind. Boliden ökar vinsten med 77 procent medan Epiroc fyller orderböckerna. Två färska kvartalsrapporter visar hur gruvboomen skapar miljardaffärer för svensk industri.
Veckans vinnare: Gruvboomen – svenska börsjättar tjänar miljarder
Gruvindustrin är en av veckans stora vinnare på börsen.
Högre metallpriser och en stark efterfrågan på gruvutrustning har gett två svenska industrijättar ett rejält lyft.
Boliden och Epiroc verkar i olika delar av samma värdekedja. Det ena bolaget utvinner metallerna, det andra levererar maskinerna och tekniken som krävs för att få upp dem ur marken.
Boliden ökar vinsten med 77 procent
För Boliden har högre priser på framför allt koppar och zink gett tydligt genomslag i resultatet.
Gruv- och smältverksbolaget redovisade på torsdagen ett justerat rörelseresultat på 4,89 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det var en ökning med 77 procent jämfört med samma period i fjol.
Även metallpriserna visar styrkan i utvecklingen. Kopparpriset låg i genomsnitt på 14 104 dollar per ton under kvartalet jämfört med 9 797 dollar ett år tidigare. Det motsvarar en uppgång på omkring 44 procent.
”Det finns en växande samsyn om att kopparpriset har etablerat en ny lägstanivå”, säger Bolidens vd Mikael Staffas enligt Reuters.
Bolaget lyfter också fram stabil produktion i gruvor och smältverk. Verksamheten har dock utmaningar kvar, bland annat har Boliden sänkt sin prognos för kopparhalten i Aitikgruvan.
Epiroc rider på gruvbolagens investeringar
För Epiroc syns gruvboomen i orderingången. Verkstadsbolaget redovisade på onsdagen en orderingång på 17,47 miljarder kronor för tredje kvartalet – en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Rörelseresultatet steg med 22 procent till 3,41 miljarder kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 20,3 procent, enligt bolaget.
Gruvkunderna står nu för 83 procent av Epirocs orderingång, jämfört med 78 procent för ett år sedan.
”Efterfrågan från gruvindustrin var stark under kvartalet”, konstaterar vd Helena Hedblom i rapporten.
En av kvartalets större affärer var en order på 610 miljoner kronor från gruvbolaget MMG. Utrustningen ska användas vid en utbyggnad av koppargruvan Khoemacau i Botswana.
Metalljakten driver investeringarna
Bakom utvecklingen finns en större strukturell efterfrågan på metaller. Elektrifiering, utbyggnad av elnät och datacenter ökar behovet av koppar, medan störningar i gruvproduktionen begränsar utbudet.
S&P Global Energy pekar i en analys på att gruvproduktionen har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan. Under första halvåret 2026 föll produktionen hos världens 20 största kopparproducenter med 2,5 procent jämfört med året före.
Ewa Manthey, råvarustrateg på ING, pekar på produktionsstörningar, sjunkande malmhalter och långa ledtider för nya gruvprojekt som faktorer bakom det begränsade utbudet.
”Marknaden har svårt att få fram tillräckligt med ny produktion trots starka prisincitament”, säger hon till S&P Global Energy.
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