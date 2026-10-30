Veckans vinnare: Gruvboomen – svenska börsjättar tjänar miljarder

Boliden och Epiroc verkar i olika delar av samma värdekedja. Det ena bolaget utvinner metallerna, det andra levererar maskinerna och tekniken som krävs för att få upp dem ur marken.

Boliden ökar vinsten med 77 procent

För Boliden har högre priser på framför allt koppar och zink gett tydligt genomslag i resultatet.

Gruv- och smältverksbolaget redovisade på torsdagen ett justerat rörelseresultat på 4,89 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det var en ökning med 77 procent jämfört med samma period i fjol.

Även metallpriserna visar styrkan i utvecklingen. Kopparpriset låg i genomsnitt på 14 104 dollar per ton under kvartalet jämfört med 9 797 dollar ett år tidigare. Det motsvarar en uppgång på omkring 44 procent.

”Det finns en växande samsyn om att kopparpriset har etablerat en ny lägstanivå”, säger Bolidens vd Mikael Staffas enligt Reuters.

Bolaget lyfter också fram stabil produktion i gruvor och smältverk. Verksamheten har dock utmaningar kvar, bland annat har Boliden sänkt sin prognos för kopparhalten i Aitikgruvan.