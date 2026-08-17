Lagren sinar: Trenden visar på brist på koppar

Negativ premie för lager

Backwardation är ett marknadsförhållande där priset på en råvaras termins- eller terminskontrakt handlas under spotpriset. Motsatsen heter contango, och brukar vara normalläget för metaller som är enkla att lagra, då handlarna vill ha en premie för lagerhållning samt sedvanliga kostnader för innehav (så kallad ”cost of carry”), såsom lagring, försäkring och finansiering.

Det är när det är brist som backwardation kan uppstå.

”Premien för den närmaste leveransen pekar på fortsatt brist på tillgänglig metall”, säger Ewa Manthey, råvarustrateg på ING, enligt Bloomberg.

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Hon bedömer att de begränsade leveranserna kan fortsätta ge stöd åt kopparpriset på kort sikt, särskilt om efterfrågan förblir motståndskraftig.

Lager samlas i USA

Bakom utvecklingen finns en allt mer snedfördelad global kopparmarknad. Stora mängder metall har skickats till USA inför den osäkerhet som råder kring Donald Trumps eventuella tullar på raffinerad koppar. Det har minskat tillgången på metall i andra delar av världen.

Även Kina drar till sig leveranser. Landets smältverk har haft problem att få tag på tillräckligt med råvara, vilket ökar behovet av importerad koppar.

Lagerhållningen på LME har därför fallit kraftigt. Enligt Bloomberg har lagren i börsens globala lagerhus minskat med nästan hälften sedan mitten av maj och ligger nu strax över 200 000 ton. LME:s lagerdata används som en viktig indikator på den fysiska tillgången på koppar.

Utvecklingen i Kongo pressar

Men de globala lagren är inte nödvändigvis låga totalt sett. En stor del av kopparn har i stället hamnat i USA, där handlare har byggt upp lager inför en möjlig tull på import. Så det kan handla om en geografisk brist mer än en total brist i utbudet, enligt Bloomberg.

Reuters har också pekat på att gruvstörningar och begränsad tillgång på råvara till smältverken har gjort marknaden mer känslig för störningar. Den senaste utvecklingen i Kongo, där exporten av koppar- och koboltkoncentrat har begränsats, har ytterligare ökat pressen på en redan ansträngd råvarumarknad.

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