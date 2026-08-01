Extremväder driver upp kopparpriset

Broar som täcks av snömassor och personal som evakuerats från anläggningar. Den senaste tidens extremväder, som hittills krävt 13 människoliv i Chile, har slagit ut kraftledningar och fått flera gruvbolag att avbryta sin produktion.

Berörda bolag flaggar för än värre följder om extremvädret fortsätter och strateger varnar för att störningarna kan höja kopparpriserna ytterligare.

Chile står för runt en femtedel av världens kopparproduktion. Råvaran är avgörande för att bygga upp AI-industrin.

Kopparpriserna har stigit på senare år och nådde i juni rekordnivån på 13 643 dollar (nära 130 000 kronor) per ton. I fredags låg kopparpriset på 13 581 dollar per ton.