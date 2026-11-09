Höjt bensinpris – trots billigare olja

Det höjs med 10 öre till 15,99 kronor per liter för 95-oktanig bensin för företagskunder.

Bränslepriserna för privata bilister som kör på bensin brukar normalt följa med företagspriserna.

Dieselpriset för företagskunder lämnas samtidigt oförändrat efter sänkningen med 60 öre till 21,84 kronor per liter i slutet av förra veckan.

Om tre veckor kommer priserna på fossila drivmedel för svenska bilister att justeras upp, när den tillfälligt sänkningen av skatten på koldioxid på 2 kronor och 40 öre från i juli upphör att gälla.