Analytiker uppgraderar Boliden – därför tror de på uppsida

Med en aktiekurs på 548,40 kronor vid den tidpunkt som anges i rapporteringen motsvarar riktkursen en potentiell uppgång på omkring 31 procent.

Enligt Barclays finns det betydande tillväxtmöjligheter genom högre metallhalter i gruvorna och investeringarna i smältverken Odda och Rönnskär. Banken bedömer också att det planerade förvärvet av Nexa Resources kan få positiva effekter på både tillväxten och värderingen.

Barclays framhåller att Boliden redan är det lägst värderade basmetallbolaget i bankens globala bevakning.

Tror på kraftigt vinstlyft

Optimismen återfinns även hos SB1 Markets. I en separat analys räknar banken med att Bolidens EBITDA, ett resultatmått före räntor, skatter och avskrivningar, stiger till 28 miljarder kronor 2026 och vidare till 51 miljarder kronor 2027.

Det är 15 respektive 60 procent över analytikerkårens prognoser, enligt Affärsvärldens rapportering.

SB1 pekar på de höga koppar- och zinkpriserna och en svagare svensk krona som viktiga förklaringar. Banken räknar dessutom med att Nexa-förvärvet ska bidra med drygt 10 miljarder kronor till EBITDA under 2027, ett bidrag som enligt analysen ännu inte finns med i marknadens prognoser.

Ytterligare en faktor är att problemen i Garpenbergsgruvan väntas avta. SB1 räknar med att situationen till stor del ska vara löst inom två år. Även en upptrappning av produktionen vid smältverket Odda väntas bidra till resultatförbättringen.