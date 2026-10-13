Flera analyshus höjer sin riktkurs för Boliden och ser fortsatt tillväxtpotential i gruvbolaget med högre metallhalter, investeringar i smältverken och ett möjligt miljardförvärv.
Analytiker uppgraderar Boliden – därför tror de på uppsida
Barclays upprepar sin rekommendation övervikt för Boliden och höjer riktkursen från 650 till 720 kronor. Det framgår av en analys som refereras av Affärsvärlden.
Med en aktiekurs på 548,40 kronor vid den tidpunkt som anges i rapporteringen motsvarar riktkursen en potentiell uppgång på omkring 31 procent.
Enligt Barclays finns det betydande tillväxtmöjligheter genom högre metallhalter i gruvorna och investeringarna i smältverken Odda och Rönnskär. Banken bedömer också att det planerade förvärvet av Nexa Resources kan få positiva effekter på både tillväxten och värderingen.
Barclays framhåller att Boliden redan är det lägst värderade basmetallbolaget i bankens globala bevakning.
Tror på kraftigt vinstlyft
Optimismen återfinns även hos SB1 Markets. I en separat analys räknar banken med att Bolidens EBITDA, ett resultatmått före räntor, skatter och avskrivningar, stiger till 28 miljarder kronor 2026 och vidare till 51 miljarder kronor 2027.
Det är 15 respektive 60 procent över analytikerkårens prognoser, enligt Affärsvärldens rapportering.
SB1 pekar på de höga koppar- och zinkpriserna och en svagare svensk krona som viktiga förklaringar. Banken räknar dessutom med att Nexa-förvärvet ska bidra med drygt 10 miljarder kronor till EBITDA under 2027, ett bidrag som enligt analysen ännu inte finns med i marknadens prognoser.
Ytterligare en faktor är att problemen i Garpenbergsgruvan väntas avta. SB1 räknar med att situationen till stor del ska vara löst inom två år. Även en upptrappning av produktionen vid smältverket Odda väntas bidra till resultatförbättringen.
Alla delar inte optimismen
Affärsvärldens analytiker Otto Klaar bedömer att SB1 antaganden i grunden är rimliga, förutsatt att metallpriserna håller sig uppe och produktionen i Garpenberg återhämtar sig.
”När metallpriserna stiger blir det mer lönsamt att öka produktionen. Det driver fram ny kapacitet som i sin tur kan pressa priserna”, säger Klaar till den egna tidningen.
Klaar är också mer försiktig kring hur snabbt problemen i Garpenberg och Odda kan lösas. Han pekar på att Boliden självt har lämnat en försiktigare bild av återhämtningen i Garpenberg och varnat för störningar under flera år.
Han ifrågasätter även om aktien verkligen är så billig som SB1 prognoser antyder.
Nexa kan förändra bolaget
En central del av investeringscaset är förvärvet av Nexa Resources. Boliden meddelade den 27 augusti att bolaget ingått ett bindande avtal om att köpa Votorantims aktier i Nexa. Affären skulle ge Boliden en ägarandel på 64,68 procent och stärka positionen inom zink och silver.
Enligt Bolidens egen information uppgick det kombinerade resultatet för Boliden och Nexa till cirka 38 miljarder kronor i EBITDA under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2026. Det är dock viktigt att skilja mellan dessa historiska, kombinerade siffror och analytikernas prognoser för framtiden.
Affären är fortfarande villkorad av bland annat aktieägarbeslut och myndighetsgodkännanden. Boliden har räknat med att slutföra transaktionen under första kvartalet 2027.
Nästa viktiga hållpunkt för investerarna blir Bolidens rapport för tredje kvartalet, som enligt bolagets rapportkalender publiceras den 29 oktober.
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