Under det tredje räkenskapskvartalet steg Nvidias intäkter 103 procent till 115,8 miljarder dollar, omkring 1 170 miljarder kronor. Det var sjuttonde kvartalet i rad som Nvidia slog analytikernas förväntningar, enligt Reuters, och rapporten kom en knapp vecka efter att Huang lämnade vd-posten. Dagen efter rapporten föll aktien 2,9 procent till 150,96 dollar.

Analytikerna höjde efter rapporten sin prognos för Nvidias nettovinst nästa år från 380 till 393 miljarder dollar, men sänkte snittriktkursen från 265,70 till 251,74 dollar, enligt LSEG. Räknat på LSEG:s siffror värderar analytikerna nu varje dollar i väntad vinst 8,4 procent lägre än före rapporten.

Nvidia – bra men tappar

Andelen köpråd för Nvidia har fallit från 77 till 73 procent på en vecka, enligt S&P Global, och eftersom gränsen för köp i sammanställningen är fyra av fem analytiker hamnar aktien på behåll.

Jefferies, som sänkte riktkursen från 300 till 250 dollar, förklarar sänkningen med att köparna saknas.

”Det finns få köpare av AI-relaterade aktier just nu, men det är svårt att vara annat än positiv med så stark efterfrågan och så låg värdering”, skriver Jefferies.

Bristen på köpare syns i förvaltarnas egna svar. I Bank of Americas förvaltarenkät för november föll nettoövervikten i teknikaktier från 37 till 12 procent, den största neddragningen sedan juni 2006. Rekordmånga, 38 procent, anser att teknikbolagen investerar för mycket i AI.

Bankernas strateger räknar ändå med att börsen stiger. Morgan Stanley, Goldman Sachs och Barclays har alla 8 700 punkter som mål för S&P 500 i sina prognoser för 2027, omkring 19 procent över onsdagens stängning.

”Sund vinsttillväxt, lägre oljepris, stabilare räntor, fortsatta AI-investeringar och ökad AI-användning samt värderingar under det rimliga värdet talar för 2027”, skriver Mike Wilson, chefsstrateg för amerikanska aktier på Morgan Stanley, enligt CNBC.

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Venu Krishna, aktiestrateg på Barclays, påpekar att prognosen vilar på samma bolag som förvaltarna nu säljer.

”2027 hänger på vinsterna, och vinsterna hänger på chipen”, skriver han.

Stålbolaget Nucor höjdes till köp av UBS på måndagen, eftersom aktien enligt banken har stått still trots att priset på varmvalsat stål stigit med omkring 250 dollar per ton sedan juni. Dagen efter höjde Morgan Stanley aktien till övervikt med motiveringen att kassaflödet växer när investeringarna minskar, och nu har 16 av 17 analytiker köpråd.

Cisco höjdes till köp av både HSBC och DZ Bank på tisdagen. HSBC motiverade höjningen med ”starka resultat, stabil tillväxt, låga investeringar, attraktiv värdering”, men trots uppgraderingarna har bara 68 procent av analytikerna köpråd, och Cisco hamnar därför på behåll.

Wolfe Research inledde på onsdagen bevakning av dryckesbolagen och valde Coca-Cola, där 81 procent av analytikerna har köpråd, som sin främsta köpkandidat, eftersom bolaget enligt Wolfe är ”det enda stora dryckesbolaget som ökar volymerna utan att släppa på priset”.

Wolfe gav PepsiCo neutralt råd dagen efter att Bernstein sänkt aktien till sälj. Bara 6 av 25 analytiker har köpråd, färre än en av fyra, och PepsiCo hamnar på sälj. Det gör även PayPal, med köpråd från 6 av 43 analytiker, efter att Monness Crespi Hardt sänkte aktien till sälj på onsdagen.