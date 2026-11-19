Nvidia slog förväntningarna i sin första rapport utan Jensen Huang men fick sänkta riktkurser, medan veckans nya köpråd på Wall Street gick till stålbolaget Nucor och Coca-Cola.
Nvidia får sänkt riktkurs – analytikernas köp och sälj just nu
En sammanställning av analytikernas råd för 29 utländska och svenska aktier visar att Amazon och BlackRock har starkast stöd, och att PepsiCo och PayPal hamnar på sälj, liksom SCA och Ericsson på Stockholmsbörsen.
Under det tredje räkenskapskvartalet steg Nvidias intäkter 103 procent till 115,8 miljarder dollar, omkring 1 170 miljarder kronor. Det var sjuttonde kvartalet i rad som Nvidia slog analytikernas förväntningar, enligt Reuters, och rapporten kom en knapp vecka efter att Huang lämnade vd-posten. Dagen efter rapporten föll aktien 2,9 procent till 150,96 dollar.
Analytikerna höjde efter rapporten sin prognos för Nvidias nettovinst nästa år från 380 till 393 miljarder dollar, men sänkte snittriktkursen från 265,70 till 251,74 dollar, enligt LSEG. Räknat på LSEG:s siffror värderar analytikerna nu varje dollar i väntad vinst 8,4 procent lägre än före rapporten.
Nvidia – bra men tappar
Andelen köpråd för Nvidia har fallit från 77 till 73 procent på en vecka, enligt S&P Global, och eftersom gränsen för köp i sammanställningen är fyra av fem analytiker hamnar aktien på behåll.
Jefferies, som sänkte riktkursen från 300 till 250 dollar, förklarar sänkningen med att köparna saknas.
”Det finns få köpare av AI-relaterade aktier just nu, men det är svårt att vara annat än positiv med så stark efterfrågan och så låg värdering”, skriver Jefferies.
Bristen på köpare syns i förvaltarnas egna svar. I Bank of Americas förvaltarenkät för november föll nettoövervikten i teknikaktier från 37 till 12 procent, den största neddragningen sedan juni 2006. Rekordmånga, 38 procent, anser att teknikbolagen investerar för mycket i AI.
Bankernas strateger räknar ändå med att börsen stiger. Morgan Stanley, Goldman Sachs och Barclays har alla 8 700 punkter som mål för S&P 500 i sina prognoser för 2027, omkring 19 procent över onsdagens stängning.
”Sund vinsttillväxt, lägre oljepris, stabilare räntor, fortsatta AI-investeringar och ökad AI-användning samt värderingar under det rimliga värdet talar för 2027”, skriver Mike Wilson, chefsstrateg för amerikanska aktier på Morgan Stanley, enligt CNBC.
Venu Krishna, aktiestrateg på Barclays, påpekar att prognosen vilar på samma bolag som förvaltarna nu säljer.
”2027 hänger på vinsterna, och vinsterna hänger på chipen”, skriver han.
Stålbolaget Nucor höjdes till köp av UBS på måndagen, eftersom aktien enligt banken har stått still trots att priset på varmvalsat stål stigit med omkring 250 dollar per ton sedan juni. Dagen efter höjde Morgan Stanley aktien till övervikt med motiveringen att kassaflödet växer när investeringarna minskar, och nu har 16 av 17 analytiker köpråd.
Cisco höjdes till köp av både HSBC och DZ Bank på tisdagen. HSBC motiverade höjningen med ”starka resultat, stabil tillväxt, låga investeringar, attraktiv värdering”, men trots uppgraderingarna har bara 68 procent av analytikerna köpråd, och Cisco hamnar därför på behåll.
Wolfe Research inledde på onsdagen bevakning av dryckesbolagen och valde Coca-Cola, där 81 procent av analytikerna har köpråd, som sin främsta köpkandidat, eftersom bolaget enligt Wolfe är ”det enda stora dryckesbolaget som ökar volymerna utan att släppa på priset”.
Wolfe gav PepsiCo neutralt råd dagen efter att Bernstein sänkt aktien till sälj. Bara 6 av 25 analytiker har köpråd, färre än en av fyra, och PepsiCo hamnar på sälj. Det gör även PayPal, med köpråd från 6 av 43 analytiker, efter att Monness Crespi Hardt sänkte aktien till sälj på onsdagen.
Amazon och BlackRock har starkast stöd
|#
|Aktie
|Bankanalytiker köp/behåll/sälj
|Andel köp
|Uppsida till snittriktkurs
|Övriga köp/behåll/sälj
|Samlad bild
|Veckans händelse
|1
|BlackRock
|18/1/0
|95 %
|17 %
|0/1/0
|Köp
|Mizuho inledde med köp
|2
|Amazon
|59/3/0
|95 %
|22 %
|0/1/0
|Köp
|UBS kallar aktien defensiv AI-aktie
|3
|Nucor
|16/0/1
|94 %
|22 %
|1/0/0
|Köp
|UBS och Morgan Stanley höjde till köp
|4
|Coca-Cola
|21/4/1
|81 %
|2 %
|0/1/0
|Köp
|Främsta köpkandidat för Wolfe Research
|5
|EssilorLuxottica
|18/4/1
|78 %
|20 %
|0/0/1
|Behåll
|HSBC sänkte till behåll
|6
|Rheinmetall
|17/5/0
|77 %
|78 %
|1/0/1
|Behåll
|Goldman sänkte riktkursen 36 %
|7
|Charles Schwab
|18/5/1
|75 %
|26 %
|0/1/0
|Behåll
|Raymond James höjde till starkt köp
|8
|Nvidia
|45/15/2
|73 %
|63 %
|0/1/0
|Behåll
|Rekordrapport, sänkta riktkurser
|9
|Humana
|18/7/1
|69 %
|32 %
|1/0/0
|Behåll
|RBC höjde till köp, aktien föll 13 %
|10
|Cisco
|19/9/0
|68 %
|34 %
|1/0/0
|Behåll
|HSBC och DZ Bank höjde till köp
|11
|Home Depot
|22/14/0
|61 %
|12 %
|0/1/0
|Behåll
|Zelman sänkte till sälj
|12
|Costco
|25/15/2
|60 %
|-1 %
|0/1/0
|Behåll
|Northcoast sänkte, Stifel köp
|13
|Siemens
|15/8/2
|60 %
|17 %
|1/1/0
|Behåll
|Oddo BHF sänkte till neutral
|14
|Lindt & Sprüngli
|6/4/7
|35 %
|8 %
|ej bedömd
|Behåll
|Deutsche Bank sänkte till sälj
|15
|PepsiCo
|6/17/2
|24 %
|-1 %
|0/0/1
|Sälj
|Bernstein sänkte till sälj
|16
|PayPal
|6/32/5
|14 %
|-1 %
|0/1/0
|Sälj
|Monness sänkte till sälj
|17
|Stellantis
|1/15/5
|5 %
|54 %
|0/0/1
|Sälj
|Rekordlåg kurs efter Oddos sänkning
Kolumnen Bankanalytiker anger hur många analytiker som bevakar aktien och vad var och en senast rekommenderade, enligt S&P Global Market Intelligence. Uppsidan är skillnaden mellan snittriktkursen och slutkursen den 18 november. De övriga bedömarna har en röst var. Det är Zacks rankning den 18 november, där 1 och 2 räknas som köp, 3 som behåll och 4 och 5 som sälj, Morningstars lista över undervärderade europeiska kvalitetsbolag i november och tyska Der Aktionärs köplista. Den samlade bilden är köp när minst fyra av fem bankanalytiker har köpråd och inte fler övriga bedömare säger sälj än köp. Den är sälj när färre än en av fyra bankanalytiker har köpråd och inte fler övriga bedömare säger köp än sälj, och behåll för övriga aktier.
Amazon och BlackRock har köpråd från 95 procent av analytikerna. UBS, som tog över bevakningen av Amazon i veckan, menar att molntjänsten AWS gör Amazon till ”en defensiv AI-aktie”, eftersom AWS inte är bundet till en viss AI-modell eller ett visst chip.
Mizuho inledde bevakning av BlackRock med köp och pekar på att BlackRock, världens största kapitalförvaltare, har över 15 biljoner dollar under förvaltning och den största ETF-verksamheten genom iShares.
Stellantis på rekordlägsta kurs
Stellantis föll till sin lägsta kurs någonsin efter att Oddo BHF sänkt aktien till sälj. Enligt Oddo är marknadens förväntningar på högre marginaler alltför optimistiska, och nu har bara en av 21 analytiker kvar ett köpråd.
Rheinmetall har inte sänkts, men Goldman Sachs har skurit ned riktkursen från 2 100 till 1 350 euro och behåller köp. Goldmans analytiker Sam Burgess har sänkt sin prognos för försvarsbolagets försäljning 2030 och räknar med att Rheinmetall backar till ett mål på omkring 35 miljarder euro när bolaget håller kapitalmarknadsdag.
Morningstar räknar med ett värde på 2 380 euro per aktie, mer än tre gånger slutkursen på 744 euro den 18 november.
Analytikerna höjer svenska aktier trots börsfallet
|#
|Aktie
|Analytiker köp/behåll/sälj
|Andel köp
|Uppsida till snittriktkurs
|Samlad bild
|Veckans råd
|1
|Asmodee
|8/0/0
|100 %
|23 %
|Köp
|Nio hus höjde riktkursen på måndagen
|2
|Truecaller
|5/0/0
|100 %
|71 %
|Köp
|ABG höjde till köp med riktkursen 35 kr
|3
|Sweco
|6/1/0
|86 %
|24 %
|Köp
|Nordea återupptog med köp
|4
|Sectra
|3/1/0
|75 %
|11 %
|Behåll
|Danske Bank och SEB köp
|5
|Nibe
|7/4/2
|54 %
|4 %
|Behåll
|Riktkurser från 30 till 52 kr
|6
|Mycronic
|2/1/1
|50 %
|10 %
|Behåll
|Nordea höjde till köp
|7
|Axfood
|3/3/1
|43 %
|-6 %
|Behåll
|Arctic inledde med köp
|8
|Essity
|5/5/5
|33 %
|-6 %
|Behåll
|Danske Bank och EFN köp
|9
|Elekta
|5/3/7
|33 %
|-6 %
|Behåll
|SB1 köp, SEB behåll, Barclays sälj
|10
|Boliden
|2/11/1
|14 %
|24 %
|Behåll
|Placeras analytiker ser köpläge
|11
|SCA
|3/9/2
|21 %
|10 %
|Sälj
|Goldman fjärde huset att sänka
|12
|Ericsson
|2/10/8
|10 %
|-4 %
|Sälj
|SB1 inledde med neutral
Tabellen visar analytikernas senaste råd enligt S&P Global Market Intelligence och slutkursen den 18 november, samt veckans råd enligt Placera, Finwire och Börsvärlden 16 till 19 november. Den samlade bilden räknas på samma sätt som i tabellen ovan.
Stockholmsbörsen föll 2,6 procent från fredagen till onsdagen i spåren av teknikoron. Marie Giertz, chefsstrateg på Nordea, påpekar i Placera att sparare redan får ”väldigt mycket tech” i en global fond, och att hon och kollegorna därför har ”vurmat lite mer för Sverige”.
Mycronic, som hamnade sist bland de svenska aktierna i förra veckans sammanställning, höjdes till köp av Nordea med riktkursen 340 kronor. Truecaller steg 9 procent på torsdagsförmiddagen efter att ABG Sundal Collier höjt aktien till köp. Brädspelsbolaget Asmodee fick på måndagen höjda riktkurser från nio analyshus, och alla nio upprepade sina köpråd. Nordea återupptog bevakningen av Sweco med köp och riktkursen 195 kronor.
Boliden har köpråd från bara 2 av 14 analytiker, men Placeras analytiker Otto Klaar har räknat på aktien efter kursfallet på 9,6 procent på en vecka, i en analys med rubriken ”Dyr miljardaffär men nytt köpläge i Boliden”.
”Mina beräkningar tyder på att Boliden-aktien återigen blivit billig”, skriver han, och hans köpråd gör att Boliden hamnar på behåll trots bankanalytikernas tvekan.
Ericsson har köpråd från 2 av 20 analytiker och säljråd från 8, och hamnar därför på sälj. På torsdagen inledde SB1 Markets bevakningen med neutralt råd och riktkursen 110 kronor.
På måndagen sänkte Goldman Sachs SCA till sälj med riktkursen 102 kronor, eftersom marknaden enligt banken redan har räknat in effekten av högre priser på wellpappråvara och eftersom massamarknaden har försvagats.
Goldman är det fjärde analyshuset som sänker SCA sedan slutet av oktober, efter Pareto, Jefferies och Bank of America, enligt Placera.