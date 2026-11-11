Skogen ger 27 procent av svensk energin – måste in i totalförsvaret

I samma uppdrag konstaterar regeringen att Skogsstyrelsen ”inte är utpekad som beredskapsmyndighet” och inte ingår i någon beredskapssektor, trots att Försvarsberedningen i juni pekade ut skogsbruket som ”en central del i Sveriges försörjningsberedskap” i delrapporten Skärpt läge.

Livsmedelsförsörjning är en egen beredskapssektor, och inom den får matbutiker i de fyra nordligaste länen stöd till reservkraft. En särskild utredare ska nu analysera vad skogsnäringen betyder i fredstida kriser, vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Branschen vill använda mer skog

Skogsindustrierna, som företräder en bransch med cirka 140 000 sysselsatta, välkomnade utredningen i september.

”Sverige har genom sin skog en unik möjlighet att stärka sitt oberoende genom att använda mer av de förnybara resurser vi har här hemma. Det är bra för klimatet, men också för vår beredskap och handlingsfrihet”, sa vd Viveka Beckeman i pressmeddelandet.

Det resonemanget prövas i en ny avhandling. Alessandra Giolo, doktor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, disputerade den 6 november på en avhandling om skogen i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

När importen av virke och biomassa från Ryssland och Belarus upphörde efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 började alla fem länderna elda mer inhemsk biomassa i fjärrvärmeverken, främst grenar och toppar från avverkningen och klenvirke.

I en delstudie som publicerades i oktober konstaterar Giolo och fyra medförfattare att politik för energisäkerhet kan öka avverkningen och försvaga både kolsänkan och den biologiska mångfalden. Finlands skogar har enligt studien redan gått från kolsänka till utsläppskälla, vilket gjort skogsbruket politiskt omstritt där.

”Skogen håller långsamt, och ganska tyst, på att bli en strategisk tillgång. Men politiken har ännu inte hunnit ikapp. Vi är inte vana vid att betrakta naturresurser som säkerhetstillgångar eller kritisk infrastruktur”, säger hon till Aktuell Säkerhet.