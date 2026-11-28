Avlägsna helgedomar blir lätta byten

Japan har minst 80 000 shintohelgedomar. Många ligger i skogar och berg där befolkningen är gles och minskar som mest. Ofta saknas pengar till övervakningskameror. Taken är i regel täckta av koppar som oxiderat till grönt.

Från Azuma-helgedomen i Ninomiya i Kanagawa stals 60 till 70 kopparplåtar mellan den 2 och 4 maj 2026, rapporterade Kanagawa Shimbun. Plåtarna satt på taket till det staket som omger helgedomens huvudbyggnad. Nya plåtar väger över 200 kilo och kostar över 400 000 yen, eller cirka 25 600 kronor, enligt tidningen.

Makoto Morijiri, företrädare för Azuma-helgedomen, säger enligt FT:

Det beror på att kopparpriset har stigit så mycket. Man blir helt rasande.

Helgedomens koppartak från 1943 har nu ersatts med rostfritt stål. Shintohelgedomarnas förbund, som annars strikt styr byggnadernas utformning, säger att det inte har något annat val än att tillåta andra material. Japan har också skärpt reglerna för skrothandlare och gjort det straffbart att bära dolda bult- eller kabelsaxar utan godtagbart skäl.