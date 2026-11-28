I Japan lappar präster traditionella koppartak med rostfritt stål för att slippa tjuvarna. I Sverige försvinner kyrktak och kablar av samma skäl.
Kopparpriset ökar stölder från Japans tempel och svenska kyrkor
Antalet metallstölder i Japan ökade från omkring 5 500 år 2020 till nästan 21 000 år 2024, enligt Japans nationella polismyndighet, skriver Financial Times. Kopparpriset har stigit med 50 procent på två år fram till november 2026, i takt med utbyggnaden av datacenter för AI och elektrifieringen av bilar.
Avlägsna helgedomar blir lätta byten
Japan har minst 80 000 shintohelgedomar. Många ligger i skogar och berg där befolkningen är gles och minskar som mest. Ofta saknas pengar till övervakningskameror. Taken är i regel täckta av koppar som oxiderat till grönt.
Från Azuma-helgedomen i Ninomiya i Kanagawa stals 60 till 70 kopparplåtar mellan den 2 och 4 maj 2026, rapporterade Kanagawa Shimbun. Plåtarna satt på taket till det staket som omger helgedomens huvudbyggnad. Nya plåtar väger över 200 kilo och kostar över 400 000 yen, eller cirka 25 600 kronor, enligt tidningen.
Makoto Morijiri, företrädare för Azuma-helgedomen, säger enligt FT:
Det beror på att kopparpriset har stigit så mycket. Man blir helt rasande.
Helgedomens koppartak från 1943 har nu ersatts med rostfritt stål. Shintohelgedomarnas förbund, som annars strikt styr byggnadernas utformning, säger att det inte har något annat val än att tillåta andra material. Japan har också skärpt reglerna för skrothandlare och gjort det straffbart att bära dolda bult- eller kabelsaxar utan godtagbart skäl.
Svenska kyrkor och vägar drabbas
I Sverige dömdes fyra män år 2025 för att ha stulit koppartak från kyrkor och kapell, rapporterade Dagens PS. Enligt polisen hade männen letat upp kyrkobyggnader och krematorier på nätet. Mellan 2023 och hösten 2024 noterade Trafikverket 99 kopparstölder från järnvägen, mer än hälften av dem i Västra Götaland.
I Växjö stift kostade kopparstölderna pastoraten cirka 1,5 miljoner kronor fram till den 21 november 2025, mot över 200 000 kronor under 2024, rapporterade SVT.
Under året fram till den 8 oktober 2026 lade Trafikverkets västra region flera miljoner kronor på att laga vägbelysning efter stölder, enligt myndigheten.
Johan Backegårdh, projektledare för underhåll i Trafikverkets västra region, säger enligt Trafikverket:
Varje krona som behöver läggas på att återställa skador efter stölder är pengar och resurser som hade kunnat användas till andra underhållsåtgärder.
Terminspriset på koppar nådde rekordnivån 14 635 dollar per ton på Londons metallbörs den 8 september 2026, skrev Dagens PS. Priset har dämpats efter det amerikanska mellanårsvalet men hålls uppe av spekulationer om nya amerikanska koppartullar.
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