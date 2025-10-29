Dagens PS
Råvaror

Har hittat svenskt uran: "Borrklara mål"

Nu har ett stort möjligt uranområde hittats i Jämtland
Massivt motstånd i Falköping där Sveriges enda tidigare urangruva låg. Nu har District Metals identifierat ett stort område i Jämtland. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Kontroversiellt men eftertraktat. Jakten på uran går vidare i Sverige. Nu tror sig ett kanadensiskt företag ha hittat en betydande fyndighet.

Uran är hett, inte minst efter att regeringen öppnat för möjligheter till uranbrytning i Sverige i ett kontroversiellt beslut.

SGU, Sveriges geologiska undersökning, konstaterar att ”uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan”.

Det handlar då om alunskiffer med uranhalter på 50-400 gram per ton, att jämföra med vanliga halter i uranrika graniter på 15-40 gram per ton. De svenska uranfyndigheterna finns i alunskiffrar och i urberget.

Nu rapporterar prospekteringsbolaget District Metals en ”stor ledande anomali upptäckt i Österkälen”, vilket är i Jämtlands län.

En ”anomali” är en avvikelse från det normala eller vanliga och det District Metals kallar positiva resultat, kommer från undersökning via flyg i luftrummet över bolagets licensområde i Jämtland.

Uran är hett – men räcker det till alla? Dagens PS

8 kilometer långt område

Bolaget beskriver att man identifierat ”en 8 kilometer lång och upp till 3,5 kilometer bred geofysiskanomali, som tolkas som alunskiffer”.

”Resultaten från MobileMT-undersökningen på vår Österkälen-fyndighet är mycket lovande och visar en stark och omfattande ledande anomali som sammanfaller med den tolkade Alunskifferhorisonten”, säger bolagets vd Garrett Ainsworth i en kommentar.

”Detta bekräftar vår geologiska modell och företagsstrategi, och understryker den betydande potentialen att innehålla alunskiffer med viktiga och kritiska råmaterial”, tillägger han.

Australiensare trotsar förbudet – vill bryta svenskt uran. Dagens PS

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, nästan lika omstridd som uranbrytningen i sig, vill se en svensk sådan i närtid. (Foto: Lars Schröder/TT)
Har sökt ny licens

Efter upptäckten har District Metals ansökt om en ny minerallicens nordväst om Österkälen för att täcka hela området man definierat.

Bolaget skriver att man bedömer fynden som ”ett viktigt steg” mot att definiera borrklara mål.

District Metals är ett kanadensiskt bolag, tidigare med namnet Bergslagen Metals, som ansökt om undersökningstillstånd för sex områden runt Strömsund i Jämtland, noterar Jämtlands tidning.

Bolaget noterades i Kanada 2019 men är nu även noterat i Sverige och har merparten av sin verksamhet här.

Enda noterade inom uran

Bolaget är Sveriges enda noterade bolag för uranprospektering. Efter regeringens förslag om regellättnader för att göra uranbrytning möjlig, har District Metals aktie rusat.

Värdestegringen från tidig sommar 2025 har varit nästan 200 procent och bolaget har nu ett börsvärde över 1 miljard kronor.

I Jämtland är, bland andra, det australiska företaget Aura Energy aktivt via sitt dotterbolag Vanadis Battery Metals.

Bolaget letar även efter fyndigheter av molybden, zink, vanadin och nickel i Jämtland, mer exakt i Bergs och Åre kommuner.

Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag. Dagens PS

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

