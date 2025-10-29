Har hittat svenskt uran: "Borrklara mål"

Uran är hett, inte minst efter att regeringen öppnat för möjligheter till uranbrytning i Sverige i ett kontroversiellt beslut.

SGU, Sveriges geologiska undersökning, konstaterar att ”uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan”.

Det handlar då om alunskiffer med uranhalter på 50-400 gram per ton, att jämföra med vanliga halter i uranrika graniter på 15-40 gram per ton. De svenska uranfyndigheterna finns i alunskiffrar och i urberget.

Nu rapporterar prospekteringsbolaget District Metals en ”stor ledande anomali upptäckt i Österkälen”, vilket är i Jämtlands län.

En ”anomali” är en avvikelse från det normala eller vanliga och det District Metals kallar positiva resultat, kommer från undersökning via flyg i luftrummet över bolagets licensområde i Jämtland.

8 kilometer långt område

Bolaget beskriver att man identifierat ”en 8 kilometer lång och upp till 3,5 kilometer bred geofysiskanomali, som tolkas som alunskiffer”.

”Resultaten från MobileMT-undersökningen på vår Österkälen-fyndighet är mycket lovande och visar en stark och omfattande ledande anomali som sammanfaller med den tolkade Alunskifferhorisonten”, säger bolagets vd Garrett Ainsworth i en kommentar.

”Detta bekräftar vår geologiska modell och företagsstrategi, och understryker den betydande potentialen att innehålla alunskiffer med viktiga och kritiska råmaterial”, tillägger han.

