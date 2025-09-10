Uran är hett – men räcker det till?

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vilar på Kazakstan – och Ryssland

Den som hade hoppats på att kärnkraft, och uran, skulle vara mindre utsatt för geopolitiska skiftningar än fossila bränslen blir tyvärr besviken.

ANNONS

I nuläget står Kazakstan för ungefär 40 procent av all uran globalt och Ryssland står för ungefär 40 procent av all berikning.

Det holländsk-brittisk-tyska konsortiet Urenco valde att dra sig ur alla befintliga ryska kontrakt 2022 när kriget mellan Ryssland och Ukraina började.

Företaget vill nu öka sin kapacitet av låganrikat uran (LEU) med 1,8 miljoner separationsarbetsenheter (SWU). Detta ska ske på sina fyra anläggningar i Eunice, New Mexico, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Missa inte:

Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. Dagens PS

Men det är inte helt enkelt.

“Det är en liten växande marknad. Det är en begränsad marknad, inte särskilt stor, och det är väldigt dyrt att utveckla teknik på den här marknaden. Så det gör marknaden ganska komplex”, säger bolaget vd Boris Schucht till CNBC.

Måste ta fart nu för att hinna

Enligt Schucht växer marknaden, med ett värde på cirka 10 miljarder med ungefär 1-2 procent per år.

För att kunna se till att alla kärnkraftverk har tillgång till uran 2030 måste nu branschen sätta igång med expansion av både gruvor och berikning.

ANNONS

Läs även:

Rolls-Royce ska bli störst – med kärnkraft och AI. Realtid

Detta eftersom det tar tid att prospektera och bygga gruvor som når upp till de standarder som krävs inom branschen. Samtidigt krävs det starka kapitalintressen som förstår sig på processen och långsiktigheten som krävs för att ta fram uran.

“Det finns mycket för gruvföretag att arbeta igenom, både när det gäller att förstå resursbasen, förstå flödesscheman och utveckla studierna. Men också att få intressenternas stöd när det gäller licensiering och social licens att driva verksamheten”, säger Mahesh Goenka, grundare av marknads- och kommersiella rådgivningsföretaget Old Economy till CNBC.

Goenka säger också att att uran, som råvara, saknar avancerade hanteringssystem när det gäller att hantera prisrisk.