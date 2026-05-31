Nautanen-gruvan kan vara värd upp till 165 miljarder kronor i metaller

Beslutet kom efter att en sameby överklagat Bergsstaten, som beviljade koncessionen redan i februari 2025.

Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige. Malmen upptäcktes redan 1898 och bröts i liten skala 1903 till 1908.

Nu, nästan 120 år senare, ska fyndigheten öppnas igen som en modern gruva.

Enligt regeringens beslut planerar Boliden att bryta 500 till 1 000 kiloton malm per år under en 20-årsperiod. Malmen transporteras till det befintliga anrikningsverket vid Aitik, vilket håller nere investeringskostnaderna.

Gruvan kan ge från 27 till potentiellt 60 miljoner ton

Bolidens senaste mineraltillgångsrapport visar att de bekräftade resurserna i Nautanen växer snabbt. Under 2025 ökade de indikerade resurserna med 51 procent till 7 miljoner ton och de antydda resurserna steg 173 procent till 20 miljoner ton.

Totalt uppgår de kända tillgångarna till cirka 27 miljoner ton malm. Med fortsatt prospektering bedöms fyndigheten kunna växa till uppemot 60 miljoner ton.

Mineraliseringen är känd över 2,5 kilometers längd ned till 800 meters djup, och Boliden har ännu inte avgränsat fyndigheten fullt ut.