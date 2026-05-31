Regeringen har gett Boliden grönt ljus att bryta koppar i Nautanen. En estimering av fyndighetens totala metallvärde visar att gruvan kan rymma råvaror för över 100 miljarder kronor.
Nautanen-gruvan kan vara värd upp till 165 miljarder kronor i metaller
Regeringen öppnar för kopparbrytning
Den 29 maj fattade regeringen beslut om att bevilja Boliden brytningskoncession för kopparfyndigheten i gruvan Nautanen, 15 kilometer nordväst om den befintliga Aitik-gruvan i Gällivare kommun.
Beslutet kom efter att en sameby överklagat Bergsstaten, som beviljade koncessionen redan i februari 2025.
Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige. Malmen upptäcktes redan 1898 och bröts i liten skala 1903 till 1908.
Nu, nästan 120 år senare, ska fyndigheten öppnas igen som en modern gruva.
Enligt regeringens beslut planerar Boliden att bryta 500 till 1 000 kiloton malm per år under en 20-årsperiod. Malmen transporteras till det befintliga anrikningsverket vid Aitik, vilket håller nere investeringskostnaderna.
Gruvan kan ge från 27 till potentiellt 60 miljoner ton
Bolidens senaste mineraltillgångsrapport visar att de bekräftade resurserna i Nautanen växer snabbt. Under 2025 ökade de indikerade resurserna med 51 procent till 7 miljoner ton och de antydda resurserna steg 173 procent till 20 miljoner ton.
Totalt uppgår de kända tillgångarna till cirka 27 miljoner ton malm. Med fortsatt prospektering bedöms fyndigheten kunna växa till uppemot 60 miljoner ton.
Mineraliseringen är känd över 2,5 kilometers längd ned till 800 meters djup, och Boliden har ännu inte avgränsat fyndigheten fullt ut.
Metaller för upp till 165 miljarder
Nautanen har väsentligt högre kopparinnehåll än gruvan i Aitik, där malmhalten ligger under 0,3 procent. Typisk malmhalt för lönsam underjordsbrytning ligger på 1,0 till 1,5 procent koppar.
Vid dagens kopparpris på cirka 14 000 dollar per ton (ungefär 129 000 kronor) ger det följande beräkning:
|Scenario
|Malm (Mt)
|Malmhalt
|Koppar (ton)
|Värde koppar
|Bekräftade resurser
|27
|1,25 procent
|337 500
|44 miljarder kronor
|Med prospekteringstillväxt
|60
|1,25 procent
|750 000
|97 miljarder kronor
Koncessionen ger också rätt att i gruvan utvinna guld, silver och molybden. Det adderar uppskattningsvis 20 till 50 miljarder kronor till bruttovärdet.
Totalvärdet landar på 55 till 100 miljarder kronor baserat på kända resurser, och 100 till 165 miljarder kronor om fyndigheten växer till sin fulla potential.
Hälften äts upp av kostnader
Bruttovärdet är inte vinst. Brytning under jord, anrikning, transport och miljöåtgärder kostar. I gruvbranschen går typiskt 50 till 70 procent av metallvärdet till produktionskostnader.
Nettovärdet landar sannolikt på 20 till 50 miljarder kronor för bekräftade resurser, och uppemot 65 miljarder om prospekteringen faller väl ut.
Gruvan ger koppar i rätt tid
Tidpunkten för beslutet är strategisk. Koppar har rusat under 2026 drivet av AI-investeringar, elektrifiering och försvarsupprustning.
Det globala kopparunderskottet beräknas till 150 000 till 330 000 ton under 2026, enligt ICSG och JP Morgan.
EU har pekat ut koppar som en strategiskt kritisk råvara, och Kina kontrollerar stora delar av den globala förädlingskedjan. En ny svensk gruva stärker Europas position.
Boliden har ännu inte offentliggjort en tidsplan för produktionsstart eller investeringsbudget. Koppar pekades tidigare ut som en av de stora råvaruvinnarna 2026.
Med Nautanen-beslutet får Sverige ytterligare en pusselbit i den europeiska råvarustrategin.