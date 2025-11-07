Dagens PS
Guld tillbaka över gränsen när börsen vacklar

Priset på guld har återigen stigit på grund av oro. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Guldpriset har visat volatilitet den senaste veckan och rörde sig återigen över 4 000-dollar-strecket på fredagen, drivet av förväntningar om ytterligare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Spotpriset för guld steg med nästan 0,5 procent till 3 995 per uns under fredagen, efter att tidigare under dagen kort ha passerat 4 000-nivån, enligt Mining.com.

Vid svensk tid runt klockan 19 låg priset fortsatt kvar över strecket.

Uppgången kommer efter att privata sysselsättningsdata visade de största nedskärningarna i oktober på över 20 år, vilket ökat förväntningarna på en räntesänkning i december.

“Den privata jobbdatan indikerar fortfarande att en räntesänkning i december är trolig, och det är därför guldpriserna får ett visst stöd”, säger Soni Kumari, råvarustrateg på ANZ till Reuters.

Marknadsaktörer ser nu en 67-procentig chans för en räntesänkning i december, upp från nästan 60 procent dagen innan.

Aktier backar när guld stiger

Fredagens uppgång följer på en vecka där aktiemarknaden har backat. De tre stora amerikanska indexen har alla producerit förluster under veckan, med det tekniktunga Nasdaq som tappat 3,7 procent sedan måndagens öppning, skriver Yahoo Finance.

Guldpriset under fredagskvällen. (Bild: Trading Economics)
Oro kring höga värderingar på AI-aktier har bidragit till oron, inte minst efter att investeraren Michael Burry avslöjade att hans fond satsat på att ledande AI-aktier som Nvidia och Palantir skulle falla i värde.

Den osäkra utsikten för aktiepriser driver ofta upp efterfrågan på guld som en säker tillgång. Guld har stigit med mer än 50 procent sedan årsskiftet och är på väg mot sin bästa årsutveckling sedan 1979.

Återgång efter tidigare fall

Förra veckan föll guldet under 4 000-nivån, delvis drivet av förbättrade relationer mellan USA och Kina.

“En upptining av relationerna mellan USA och Kina har delvis dragit undan mattan för guldpriset, eftersom flödena till säkra tillgångar har minskat”, säger Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade.

Investerare navigerar nu mellan motstridiga signaler.

En svagare arbetsmarknad som talar för räntesänkningar kontra förbättrade handelsrelationer som minskar behovet av säkra tillgångar.

Den pågående amerikanska regeringsstoppet försvårar läget ytterligare genom att blockera tillgången till officiell ekonomisk statistik.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

