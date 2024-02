Gruvboom väntar? Sveriges mest historiska gruvor kan återuppstå

Sveriges gruvhistoria går tillbaka till 1000-talet, och historiskt sett är produkter med ursprung från Sveriges gruvor vår överlägset största exportvara.

Under en period under stormaktstiden stod Falu koppargruva för produktionen av två tredjedelar av all koppar i världen. Sala silvergruva hade en avgörande roll i att bygga upp själva staten Sveriges administration under Gustav Vasas tid, då en tredjedel av kronans silver kom från gruvan. Den svenska järnmalmen har spelat en avgörande roll i industraliseringen av Europa och för den delen uppbyggnaden av Tysklands krigsmaskin under andra världskriget.

Kronprinsessan Victoria får en guidad tur genom Sala silvergruva. Bild från 2008. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Även i dag är exporten stor, kategorin “järn och stål” stod för 93 miljarder kronor under 2022, vilket innebär en sjätteplats bland Sveriges viktigaste exportvaror, enligt SCB. Då ska vi också ha i åtanke att den viktigaste exportvaran är fordon från bolag som Volvo och Scania, som förstås till stor del bygger sina fordon med svenskt stål.

LKAB och Boliden dominanterna

I Norrland har gruvnäringen fortsatt att producera i hög volym under hela 1900-talet och in på 2000-talet, med den statliga gruvjätten LKAB och Boliden (börskurs Boliden) som de stora dominanterna.

I Sveriges mest historiska gruvdistrikt Bergslagen lades gruvorna dock ned i snabb takt under 1900-talet. Historiskt sett har Sverige haft över 3000 gruvor. 1900 var siffran 240, i dag finns bara 12 aktiva gruvor varav tre i Bergslagen (Garpenbergsgruvan i Dalarna, Lovisagruvan och Zinkgruvan i Örebro län). Ingen ny gruva har öppnats på över ett decennium.

Men nu tyder mycket på att trenden är på väg att vända. Under våren väntas EU att slutligen klubba Critical Raw Materials Act, CRMA, som ska göra EU mindre beroende av omvärlden för kritiska metaller för den gröna omställningen.

Det hela ska göra tillståndsprocesserna enklare och snabbare.

Gruvbolagen gnuggar händerna. Många försök att få till nya gruvor har fastnat i långa tillståndsprocesser i Sverige och många hoppas nu att det ska bli enklare med nya projekt. LKAB hittade nyligen en extremt stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Boliden hoppas att det öppnar för en jättesatsning på kopparbrytning i Älvsbyn.

”Det skulle kunna innebära att fler projekt i Sverige får tillstånd på kortare tid”, förklarar Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring på Sveriges geologiska undersökning, SGU, i Uppsala, för Affärsvärlden.