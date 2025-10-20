Över 1,2 miljarder fat råolja och kondensat är för närvarande under transport till sjöss, vilket når fleråriga toppar samtidigt som oljepriserna rasar.
Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja
Oljepriserna fortsätter att falla när allt större volymer olja transporteras på världshaven. WTI-råolja sjönk till 56,84 dollar per fat (-1,22 procent) medan Brent-olja föll till 60,55 dollar (-1,26 procent), rapporterar Oilprice.com.
Enligt data från energianalysföretaget Vortexa, var hela 1,24 miljarder fat råolja och kondensat under transport på tankfartyg under veckan fram till den 17 oktober. Det skriver Bloomberg. Detta är en ökning från föregående veckas 1,22 miljarder fat och exkluderar olja i flytande lager.
Rekord i transportvolymer
De höga transportvolymerna är de största sedan det saudisk-ryska priskriget i början av pandemin 2020. Ökningen drivs av en kraftig tillväxt i OPEC+-export samt ökad tillförsel från Amerika, särskilt USA, Guyana och Brasilien.
Xavier Tang, marknadsanalytiker på Vortexa, förklarar att en del av uppbyggnaden beror på längre sjöresor från Syd- och Nordamerika till Stillahavsregionen.
“Även om OPEC:s export av råolja och kondensat har varit relativt stabil från februari till augusti i år, har avvecklingen av OPEC+:s produktionsnedskärningar nu börjat synas i september, då exportvolymerna hoppat till en 29-månaders högsta nivå på 22 miljoner fat per dag,” säger han till Bloomberg.
Amerika producerar olja som aldrig förr
Tillförseln från USA, Guyana och Brasilien ökar också kraftigt. Den genomsnittliga amerikanska råoljeproduktionen nådde förra veckan 13,636 miljoner fat per dag, den högsta nivån någonsin.
I Sydamerika bidrar nyligen startade offshoreprojekt i Guyana till att öka den guyanska produktionen ytterligare.
Kombinationen av stigande global tillförsel och en period av svagare säsongsbetonad efterfrågan väntas bygga upp ett betydande överskott på marknaden senare i år och tidigt nästa år. Vissa analytiker förutspår att detta kan pressa ner oljepriset till 50 dollar per fat, särskilt om geopolitiska bekymmer avtar.
Det stora antalet tankfartyg på haven är således både en följd av och en indikator på den globala oljemarknadens nuvarande tillstånd. Vilket är ett tillstånd präglat av överflöd snarare än brist.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
