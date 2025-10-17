Hopp om fred pressar priset på olja

Redan möjligheten till fred har fått handlare att förbereda sig för en återhämtning i rysk oljeexport. Detta skulle bidra till vad de flesta observatörer kallar ett överskott på tillgång, rapporterar Oilprice.com.

Under fredagen runt klockan 14 för handlades Brent-råolja till 61,17 dollar per fat. West Texas Intermediate bytte ägare för 57,55 dollar per fat.

Båda oljesorterna är på väg att tappa cirka 3 procent under veckan. Det är en fortsatt trend med sjunkande oljepriser.

“Oron för begränsad tillgång minskade efter att det tillkännagavs att Trump skulle möta Putin för att diskutera ett slut på kriget i Ukraina”, säger ANZ-analytikern Daniel Hynes enligt Reuters.

Efterfrågan ser ut att sjunka även framåt

Det Internationella Energiorganet (IEA) har reviderat sina uppskattningar av efterfrågetillväxt nedåt för både i år och 2026.

Organisationen förutspår nu att efterfrågan endast kommer att öka med 700 000 fat per dag under båda åren. Detta är en nedrevidering från förra månadens estimat på 740 000 fat dagligen. Vilket kommer påverka oljepriserna nedåt.

Samtidigt har IEA uppdaterat sin prognos för utbudsöverskott. Nu räknar de med att överskottet kommer att nå 2,4 miljoner fat dagligen under 2026, efter att ha ökat med 3 miljoner fat per dag i år.

Välfyllda lager pressar oljepriserna

Ytterligare press på oljepriserna kommer från den amerikanska energimyndigheten EIA. De rapporterade en uppskattad ökning av råoljelagren med 3,5 miljoner fat för veckan fram till den 10 oktober. Detta följde på en ökning med 3,7 miljoner fat veckan innan.

Därtill har förnyade handelsspänningar mellan USA och Kina lett till att handlare befarar negativa effekter på den globala ekonomiska tillväxten. Detta i sin tur skulle kunna påverka oljeefterfrågan negativt.

Den senaste upptrappningen i handelskonflikten har därmed bidragit till det fortsatta trycket nedåt på oljepriserna. Dessa står nu inför en kombination av utmaningar från både utbuds- och efterfrågesidan.