Efter år av turbulens söker oljejättarna stabilitet. I takt med att osäkerheten växer på flera håll i Europa riktas blickarna mot Norge.
Norge lockar oljejättarna
Landet har snabbt seglat upp som en tryggare plats för oljeinvesteringar.
Fasta villkor och politisk samsyn lockar till sig kapital, medan andra marknader tappar i förtroende.
Stabilitet drar oljebolagen
Enligt Oilprice erbjuder Norge något som blivit en bristvara i energivärlden: förutsägbarhet. Den norska oljeindustrin präglas av politisk samsyn och ett regelverk som sällan ändras.
Tom Erik Kristiansen, energiexpert på investmentbanken Pareto, säger till The Telegraph att skillnaderna mellan Norge och Storbritannien har vuxit tydligt.
“Det finns en enorm skillnad mellan de två ländernas inställning, och den har blivit större de senaste fem åren”, säger han.
Kristiansen påpekar att flera av Norges största partier är överens om att inte röra villkoren för olje- och gasindustrin. Det har skapat en trygghet som investerarna uppskattar, och som nu får oljejättarna att flytta sitt kapital norrut.
Skatter som ger trygghet
Norge har samtidigt ett högt skattetryck på oljeintäkter, men systemet är stabilt och välkänt. Bolag som satsar på prospektering kan få tillbaka 71,8 procent av sina förluster. För investerare innebär det en ovanlig förutsägbarhet i en annars osäker bransch.
I ett pressmeddelande från Energidepartementet förklarade energiministern Terje Aasland tidigare att Norge ska fortsätta vara en långsiktig leverantör av olja och gas till Europa.
“Om vi ska kunna uppfylla detta åtagande måste vi hitta mer, och för att hitta måste vi utforska”, sa Aasland.
Han betonade att nya fynd är avgörande för att bromsa den väntade produktionsnedgången och att regeringen nu inleder arbetet med den 26:e licensrundan för framtida produktion.
Bolagen lämnar Storbritannien
Samtidigt fortsätter oljejättarna att lämna Storbritannien. Ineos och Apache har båda beslutat att dra sig ur den brittiska Nordsjön. Apache meddelade att bolaget ska upphöra med sin produktion senast 2030 eftersom “de förväntade avkastningarna inte längre stöder investeringar under de nuvarande reglerna”.
Ineos Energys ordförande Brian Gilvary beskrev i december det brittiska skattesystemet som “det mest instabila skatteregimet i världen” och menade att den politiska inställningen till olja och gas just nu “avskräcker vilken investerare som helst”.
Norge däremot går åt motsatt håll. Landet öppnar nya fält, lockar nytt kapital och förvaltar vinsterna genom Statens pensjonsfond utland, oljefonden som är värd omkring 2 000 miljarder dollar och äger cirka 1,5 procent av alla börsnoterade bolag i världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
