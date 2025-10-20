Norge lockar oljejättarna 

Landet har snabbt seglat upp som en tryggare plats för oljeinvesteringar.

Fasta villkor och politisk samsyn lockar till sig kapital, medan andra marknader tappar i förtroende.

Stabilitet drar oljebolagen

Enligt Oilprice erbjuder Norge något som blivit en bristvara i energivärlden: förutsägbarhet. Den norska oljeindustrin präglas av politisk samsyn och ett regelverk som sällan ändras.

Tom Erik Kristiansen, energiexpert på investmentbanken Pareto, säger till The Telegraph att skillnaderna mellan Norge och Storbritannien har vuxit tydligt.

“Det finns en enorm skillnad mellan de två ländernas inställning, och den har blivit större de senaste fem åren”, säger han.

Kristiansen påpekar att flera av Norges största partier är överens om att inte röra villkoren för olje- och gasindustrin. Det har skapat en trygghet som investerarna uppskattar, och som nu får oljejättarna att flytta sitt kapital norrut.