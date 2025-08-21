Dagens PS
Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld

Guld i hand
Ett gruvbolag presenterar lovande fyndigheter av silver och guld i ett land där delar av marknaden drivs av kriminella. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Nya guld- och silverfynd av exceptionellt hög halt har fått investerare att rikta blickarna mot Colombia. Lovande är bara förnamnet, med silverhalter på över 1800 gram per ton.

Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge dominerat narkotikahandeln.

Frågan är vilket Colombia som kommer att vinna: det som vill bli en legitim jätte inom råvaror eller det som riskerar att förlora kontrollen över sina råvaror till gängen.

Läs även:
Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld. Dagens PS

Exceptionellt höga halter av silver och guld

Det kanadensiska bolaget Outcrop Silver & Gold rapporterar ett nytt fynd i sitt Santa Ana-projekt i Colombia, rapporterar Earth.com. I den så kallade Morena-ådern visar prover på halter över 1 800 gram silver per ton, en koncentration som klassas som extraordinärt hög. Guldhalten är också hög, nästan 5 gram per ton.

Det är det sjätte höggradiga fyndet som bolaget gjort i området sedan förra året. Regionen har en gruvhistoria som sträcker sig tillbaka till 1500-talet, men fynden ger ny kraft till den colombianska gruvfebern.

Jämför med svenska fyndet:
Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland. Dagens PS

Gruvjätte i vardande

Colombia är redan en tung aktör på flera råvarumarknader. Enligt Streetwise Reports exporterade landet omkring 70 ton guld till ett värde av tre miljarder dollar under 2023, lågt räknat. Kol står för två tredjedelar av gruvsektorns BNP och nickelproduktionen är högst i Sydamerika.

Nu vill regeringen bredda industrin ytterligare. Nya dekret ger miljömyndigheterna större inflytande, samtidigt som staten lockar investerare till metaller som litium, kobolt och koppar. Råvaror som är centrala för den gröna omställningen.

Colombia kan vara på väg att bli ännu en sydamerikansk råvarujätte i nivå med Chile och Peru.

Ljusskygga aktörer vill komma åt landets guld

Men medan utländska investerare borrar efter nya fynd, växer en parallell ekonomi. Enligt Financial Times har kriminella nätverk som Clan del Golfo och brasilianska PCC övergett delar av narkotikahandeln för att istället kontrollera guldfält i Colombia.

Guldet smugglas via skatteparadis och tvättas in i den legala kedjan. Resultatet är en industri där miljöförstöring, korruption och våld sprider sig samtidigt som staten förlorar inkomster och förtroende.

Colombia står nu inför ett vägval. Antingen lyckas landet kontrollera sina resurser och attrahera seriösa investeringar, eller så fortsätter den illegala marknaden att underminera gruvsektorn.

Faktaruta: Colombias gruvsektor

  • Guldexport 2023: ca 70 ton, värde 3 miljarder USD
  • Kol: 64 % av gruvsektorns BNP, ca 130 000 jobb
  • Nickel: 41 000 ton 2022, störst i Sydamerika
  • Smaragder: världens största exportör, 84,8 miljoner USD 2022
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

