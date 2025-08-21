Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld

Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge dominerat narkotikahandeln.

Frågan är vilket Colombia som kommer att vinna: det som vill bli en legitim jätte inom råvaror eller det som riskerar att förlora kontrollen över sina råvaror till gängen.

Läs även:

Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld. Dagens PS

Exceptionellt höga halter av silver och guld

Det kanadensiska bolaget Outcrop Silver & Gold rapporterar ett nytt fynd i sitt Santa Ana-projekt i Colombia, rapporterar Earth.com. I den så kallade Morena-ådern visar prover på halter över 1 800 gram silver per ton, en koncentration som klassas som extraordinärt hög. Guldhalten är också hög, nästan 5 gram per ton.

Det är det sjätte höggradiga fyndet som bolaget gjort i området sedan förra året. Regionen har en gruvhistoria som sträcker sig tillbaka till 1500-talet, men fynden ger ny kraft till den colombianska gruvfebern.

Jämför med svenska fyndet:

Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland. Dagens PS