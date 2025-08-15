Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Utländska bolag tar hem vinsten

Trots att guldet bryts på mexikansk mark kontrolleras Peñasquito av amerikanska Newmont Corporation. Det har skapat en politisk och ekonomisk debatt om landets kontroll över sina råvaror.

Utländska investeringar har fört med sig jobb, över 2 800 direkta arbetstillfällen i Zacatecas, men vinsterna koncentreras utomlands.

”Regeringen måste se till att vinsterna i högre grad stannar i landet”, lyder en återkommande röst i den nationella diskussionen.

Guld – mer än smycken och mynt

Guldets värde ligger i mer än dess glans. Det används inom elektronik, medicinteknik och som strategisk reserv. För Mexiko kan det bli ett geopolitiskt trumfkort, om landet lyckas behålla kontrollen över produktionen.

Men priset är högt. Miljöorganisationer varnar för kemikalieanvändning och stora ingrepp i naturen. Företaget framhåller att man följer internationella hållbarhetskrav, men kritiker menar att långtidseffekterna ännu inte är kända.

Investerarens syn – ”Köp guld och glöm bort”

Guldfebern i Mexiko sker samtidigt som priset på ädelmetallen fortsätter att locka investerare världen över. Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, säger till Dagens PS att guldets roll är svår att rubba.

”Köp guld när du funderar på att göra det, göm det och glöm bort det tills du behöver tillgången”, är hans råd. Han ser ingen omedelbar risk att guldet tappar värde, trots nya fyndigheter och konkurrerande råvaror.

För investerare är Mexikos guldboom både en påminnelse om metallens bestående värde – och om att vinsterna inte alltid hamnar där fyndigheterna finns.