I centrala Mexiko bryts tonvis av guld ur marken varje år. Men det är inte landets egna fickor som fylls mest av denna rikedom.
Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld
Mexiko kliver fram som en tung aktör på den globala guldscenen. Landets enorma fyndigheter och växande produktion ger det en ny strategisk roll i världsekonomin, skriver tyska Mellebonne.
Frågan är bara vem som egentligen vinner på denna gyllene boom och vad det betyder för investerare som blickar mot ädelmetaller.
Peñasquito, hjärtat i Mexikos guldfeber
I delstaten Zacatecas ligger Peñasquito, landets största guldgruva och en av de mest produktiva i hela Amerika. Sedan starten 2010 har den blivit central för Mexikos guldutvinning och levererar nästan 30 procent av landets produktion.
Gruvan, som även ger stora mängder silver och andra mineraler, omsatte 1,9 miljarder dollar 2022. Reserverna beräknas räcka i minst 20 år till.
Utländska bolag tar hem vinsten
Trots att guldet bryts på mexikansk mark kontrolleras Peñasquito av amerikanska Newmont Corporation. Det har skapat en politisk och ekonomisk debatt om landets kontroll över sina råvaror.
Utländska investeringar har fört med sig jobb, över 2 800 direkta arbetstillfällen i Zacatecas, men vinsterna koncentreras utomlands.
”Regeringen måste se till att vinsterna i högre grad stannar i landet”, lyder en återkommande röst i den nationella diskussionen.
Guld – mer än smycken och mynt
Guldets värde ligger i mer än dess glans. Det används inom elektronik, medicinteknik och som strategisk reserv. För Mexiko kan det bli ett geopolitiskt trumfkort, om landet lyckas behålla kontrollen över produktionen.
Men priset är högt. Miljöorganisationer varnar för kemikalieanvändning och stora ingrepp i naturen. Företaget framhåller att man följer internationella hållbarhetskrav, men kritiker menar att långtidseffekterna ännu inte är kända.
Investerarens syn – ”Köp guld och glöm bort”
Guldfebern i Mexiko sker samtidigt som priset på ädelmetallen fortsätter att locka investerare världen över. Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, säger till Dagens PS att guldets roll är svår att rubba.
”Köp guld när du funderar på att göra det, göm det och glöm bort det tills du behöver tillgången”, är hans råd. Han ser ingen omedelbar risk att guldet tappar värde, trots nya fyndigheter och konkurrerande råvaror.
För investerare är Mexikos guldboom både en påminnelse om metallens bestående värde – och om att vinsterna inte alltid hamnar där fyndigheterna finns.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
