Mysteriet: Vem har gömt 130 miljoner fat olja?

När oljepriset diskuteras är tillgång och efterfrågan de självklara parametrarna. Men det finns tecken på att dessa siffror inte är tillförlitliga.

Enligt nya beräkningar från det internationella energibyrån (IEA) saknas omkring 130 miljoner fat olja under det senaste kvartalet, motsvarande drygt 1,4 miljoner fat per dag.

De borttappade volymerna har fått analytiker att ifrågasätta tillförlitligheten i de globala oljedata som styr både prissättning och politiska beslut, skriver norska Dagens Næringsliv.

Kina har byggt upp lager

Enligt flera bedömare är det troligaste scenariot att stora mängder olja har lagrats i Kina, utanför den officiella statistiken.

Landet har under lång tid byggt upp omfattande strategiska lager och uppges betrakta storleken på sina reserver som en statshemlighet.

Satellitbilder och sjöfartsdata tyder på att Kina har fortsatt att fylla sina tankar under 2025, samtidigt som officiell importstatistik visar en oförändrad nivå.

“För Kina anses det vara en statshemlighet att veta exakt hur stora de strategiska lagren är, och jag har hört historier om journalister som har arresterats för att de grävt för mycket i detta”, säger Torbjørn Kjus, som är chefsekonom på Aker BP.