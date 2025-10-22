Siffrorna på världens oljemarknad går inte ihop. Över en miljon fat försvinner varje dag ur statistiken. Nu tror analytiker att de kan vara ett land på spåren.
Mysteriet: Vem har gömt 130 miljoner fat olja?
När oljepriset diskuteras är tillgång och efterfrågan de självklara parametrarna. Men det finns tecken på att dessa siffror inte är tillförlitliga.
Enligt nya beräkningar från det internationella energibyrån (IEA) saknas omkring 130 miljoner fat olja under det senaste kvartalet, motsvarande drygt 1,4 miljoner fat per dag.
De borttappade volymerna har fått analytiker att ifrågasätta tillförlitligheten i de globala oljedata som styr både prissättning och politiska beslut, skriver norska Dagens Næringsliv.
Kina har byggt upp lager
Enligt flera bedömare är det troligaste scenariot att stora mängder olja har lagrats i Kina, utanför den officiella statistiken.
Landet har under lång tid byggt upp omfattande strategiska lager och uppges betrakta storleken på sina reserver som en statshemlighet.
Satellitbilder och sjöfartsdata tyder på att Kina har fortsatt att fylla sina tankar under 2025, samtidigt som officiell importstatistik visar en oförändrad nivå.
“För Kina anses det vara en statshemlighet att veta exakt hur stora de strategiska lagren är, och jag har hört historier om journalister som har arresterats för att de grävt för mycket i detta”, säger Torbjørn Kjus, som är chefsekonom på Aker BP.
Kan undgå internationella kontroller
Samtidigt har en växande del av den globala oljeflödet flyttats till den så kallade skuggflottan – tankfartyg som fraktar olja från sanktionerade länder som Ryssland, Iran och Venezuela utan aktiv GPS- eller AIS-sändning.
Genom att stänga av spårningssystemen undviker rederier och köpare internationell kontroll. Det bidrar till att stora volymer råolja försvinner ur den offentliga statistiken.
IEA uppskattar att världen står inför ett betydande överskott av olja nästa år, men skillnaden mellan uppmätt produktion och dokumenterad konsumtion är ovanligt stor.
Svårare att beräkna
Det gör det svårt att avgöra om marknaden faktiskt är överutbudspräglad, eller om efterfrågan underskattas i modellerna.
Enligt branschanalytiker är en del av förklaringen att rapporteringen från länder utanför OECD ofta är ofullständig och försenad, vilket bland annat IMF har påtalat länge.
Men flera faktorer pekar på att olja medvetet hålls utanför de officiella flödena.
USA:s handelsrestriktioner och hot om höga tullar mot länder som köper rysk olja har dessutom skapat incitament att dölja transaktioner.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
