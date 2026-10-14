Raffinaderier som länge kämpat med lönsamheten har plötsligt blivit ”guldgruvor”, enligt Totalenergies vd. När dieselbristen driver upp priserna på färdigt bränsle skenar marginalerna.
Dieselbristen gör raffinaderier till "guldgruvor"
Dieselbristen har vänt upp och ned på den globala raffinaderimarknaden. För anläggningar som kan omvandla råolja till eftertraktad diesel och flygbränsle har lönsamheten skjutit i höjden.
I september nådde raffinaderiernas marginaler på diesel nästan 95 dollar per fat, en rekordnivå, enligt Internationella energiorganet IEA. Bakom uppgången ligger produktionsstörningar i Mellanöstern och Ryssland, där attacker mot energiinfrastruktur har slagit ut kapacitet.
Även begränsningar av Kinas export av oljeprodukter har bidragit till att strama åt marknaden, rapporterar brittiska The Guardian.
”Raffinaderier som man trodde var belastningar blir plötsligt guldgruvor”, säger Totalenergies vd Patrick Pouyanné till tidningen.
Äger egna raffinaderier
Dieselbristen slår mot transportföretag, jordbruk och industri. Men för raffinaderierna som förvandlar råolja till färdigt bränsle har krisen vänt på lönsamheten.
”Vi går riktigt bra genom att vara integrerade”, säger Patrick Pouyanné till branschen vid en konferens i London, enligt The Guardian.
Han syftar på fördelen med att äga raffinaderier som kan sälja diesel till en marknad där utbudet inte räcker till.
Totalenergies raffinering och kemiverksamhet mer än fyrdubblade sina intäkter till 1,8 miljarder dollar under andra kvartalet. Det bidrog till bolagets starkaste kvartalsvinst på tre år.
Rekordmarginaler när diesel blir bristvara
Totalenergies är inte ensamma – även de andra oljejättarna går superstarkt. Shell räknar med ett historiskt starkt kvartal. Bolaget prognostiserade raffinaderimarginaler på 42 dollar per fat under tredje kvartalet, upp från 24 dollar under årets andra kvartal.
Det är skillnaden mellan priset på råolja och priset på de färdiga oljeprodukterna som driver utvecklingen. När dieselpriset stiger snabbare än råoljepriset blir det mer lönsamt att förädla råvaran.
I september nådde dieselmarginalerna nästan 95 dollar per fat, en rekordnivå, enligt Internationella energiorganet IEA.
Kunnat anpassa produktionen
När flygbränsle blev en bristvara i Europa kunde BP raffinaderier anpassa produktionen.
”Våra raffinaderier kunde anpassa produktionen för att tillverka 30 procent mer flygbränsle i maj än före konflikten”, säger Meg O’Neill enligt The Guardian.
Amerikanska raffinaderier har också gynnats av stark export och god efterfrågan. Marathon Petroleum, Valero Energy och Phillips 66 har tillsammans ökat sitt börsvärde med 215 miljarder dollar under året, enligt The Guardian.
Däremot är det inte jackpot för alla – raffinaderier som kan öka produktionen av diesel och flygbränsle har ett bättre utgångsläge än anläggningar som tillverkar produkter med svagare efterfrågan.
Dieselbristen kan bestå till 2027
Bakom vinstlyftet ligger en global utbudsbrist. Krigsskador på raffinaderier i Mellanöstern och Ryssland, tillsammans med kinesiska exportbegränsningar, har minskat tillgången på färdigt bränsle.
I september föll dieselexporten från Mellanöstern och Ryssland tillsammans med 1,3 miljoner fat per dag, enligt IEA.
Myndigheten varnar för att marknaden kan förbli ansträngd långt in på 2027. Även om raffinaderiproduktionen återhämtar sig mot slutet av året väntas det inte räcka för att fylla på lagren i tillräcklig takt.
”Rekordhöga dieselpriser får redan breda ekonomiska konsekvenser genom att höja kostnaderna för varor och påverka realinkomster, ekonomisk aktivitet och inflation”, skriver IEA i sin senaste oljemarknadsrapport.
Sverige har tre stora raffinaderier som producerar vanliga drivmedel som bensin och diesel. De ligger i Göteborg och Lysekil. Därutöver finns Nynas anläggningar, som framför allt tillverkar specialprodukter av petroleum, exempelvis bitumen till asfalt.
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