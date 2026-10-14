Dieselbristen gör raffinaderier till "guldgruvor"

I september nådde raffinaderiernas marginaler på diesel nästan 95 dollar per fat, en rekordnivå, enligt Internationella energiorganet IEA. Bakom uppgången ligger produktionsstörningar i Mellanöstern och Ryssland, där attacker mot energiinfrastruktur har slagit ut kapacitet.

Även begränsningar av Kinas export av oljeprodukter har bidragit till att strama åt marknaden, rapporterar brittiska The Guardian.

”Raffinaderier som man trodde var belastningar blir plötsligt guldgruvor”, säger Totalenergies vd Patrick Pouyanné till tidningen.

Äger egna raffinaderier

Dieselbristen slår mot transportföretag, jordbruk och industri. Men för raffinaderierna som förvandlar råolja till färdigt bränsle har krisen vänt på lönsamheten.

”Vi går riktigt bra genom att vara integrerade”, säger Patrick Pouyanné till branschen vid en konferens i London, enligt The Guardian.

Han syftar på fördelen med att äga raffinaderier som kan sälja diesel till en marknad där utbudet inte räcker till.

Totalenergies raffinering och kemiverksamhet mer än fyrdubblade sina intäkter till 1,8 miljarder dollar under andra kvartalet. Det bidrog till bolagets starkaste kvartalsvinst på tre år.