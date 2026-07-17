Efter flera år av kraftiga prissvängningar har marknaden för olivolja äntligen stabiliserats. Nu har priserna gått åt rätt håll en tid. Men nya värmeböljor i södra Europa kan sätta stabiliteten på prov redan inför nästa skörd.
Priset på olivolja har hittat balansen, men kan rekordvärmen skapa ny oro?
Det har varit berg-och-dalbana för priserna på olivolja de senaste åren. Mellan 2022 och 2024 drev torka och värme upp priserna till rekordnivåer.
Sedan dess har läget stabiliserats tack vare bättre skördar. Branschanalytikern Certified Origins beskrev 2025/26 som ett ”normaliseringsår” snarare än ett år präglat av brist. Spanska grossistpriser som legat relativt stilla kring 4,2–4,6 euro per kilo under våren.
Billigare i Sverige
Även för svenska konsumenter har det märkts.
Enligt Matpriskollen är olivolja tillsammans med mejeriprodukter det som blivit klart billigare i svenska butiker det senaste året. En direkt följd av att den värsta prischocken från 2022–2024 nu ebbat ut.
Bättre väder i Spanien
Tidigare i år föll ovanligt mycket regn över flera olivproducerande regioner i Spanien, bland annat Andalusien och Extremadura. Det har byggt upp fukt i marken och ger goda förutsättningar inför den kommande skörden.
Även Italien har haft en stark säsong: landets olivoljeproduktion 2025/26 landade omkring 30 procent högre än året innan. Mycket tack vare god sommarnederbörd i regionen Apulien, som står för drygt hälften av Italiens totala produktion.
Återhämtning för hela sektorn
EU-kommissionens senaste jordbruksprognos pekar på att den europeiska olivoljesektorn väntas återhämta sig under det kommande decenniet. Det drivs mer av högre avkastning per träd snarare än nya planteringar.
Spanien och Portugal som väntas stärka sina positioner som världsledande producenter.
Värmebölja kan förändra läget
Den nyvunna stabiliteten är dock skör. En kraftig värmebölja svepte in över Spanien i juli, med temperaturer på 42–44 grader i Andalusien, regionen som producerar mest olivolja i världen.
Anledningen till oron är timingen. Värmen kommer under en kritisk period för olivträden, då blomning och tidig fruktsättning avgör hur stor nästa skörd, 2026/27, blir.
Håll koll på prisutvecklingen
För konsumenter är läget alltså inte akut, men värt att hålla koll på.
Marknaden befinner sig i ett ovanligt stabilt läge just nu efter flera års kaos. Om värmeböljorna fortsätter att pressa spanska olivlundar kan den stabiliteten visa sig vara kortvarig.