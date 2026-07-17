Priset på olivolja har hittat balansen, men kan rekordvärmen skapa ny oro?

Bättre väder i Spanien

Tidigare i år föll ovanligt mycket regn över flera olivproducerande regioner i Spanien, bland annat Andalusien och Extremadura. Det har byggt upp fukt i marken och ger goda förutsättningar inför den kommande skörden.

Även Italien har haft en stark säsong: landets olivoljeproduktion 2025/26 landade omkring 30 procent högre än året innan. Mycket tack vare god sommarnederbörd i regionen Apulien, som står för drygt hälften av Italiens totala produktion.

Återhämtning för hela sektorn

EU-kommissionens senaste jordbruksprognos pekar på att den europeiska olivoljesektorn väntas återhämta sig under det kommande decenniet. Det drivs mer av högre avkastning per träd snarare än nya planteringar.

Spanien och Portugal som väntas stärka sina positioner som världsledande producenter.

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Värmebölja kan förändra läget

Den nyvunna stabiliteten är dock skör. En kraftig värmebölja svepte in över Spanien i juli, med temperaturer på 42–44 grader i Andalusien, regionen som producerar mest olivolja i världen.

Anledningen till oron är timingen. Värmen kommer under en kritisk period för olivträden, då blomning och tidig fruktsättning avgör hur stor nästa skörd, 2026/27, blir.



Håll koll på prisutvecklingen

För konsumenter är läget alltså inte akut, men värt att hålla koll på.

Marknaden befinner sig i ett ovanligt stabilt läge just nu efter flera års kaos. Om värmeböljorna fortsätter att pressa spanska olivlundar kan den stabiliteten visa sig vara kortvarig.