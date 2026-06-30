Spottar ur sig guld varje dag - unikt naturfenomen

Ingen ny guldrusch

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The Times uppskattar värdet till omkring 5 000 pund per dag, men guldet är så finfördelat och utspritt att det i praktiken inte går att utvinna på något rimligt sätt.

Det är alltså inte en skattkista på isen. Snarare handlar det om ett märkligt naturfenomen där vulkanen sprider gulddamm över ett av jordens mest ogästvänliga områden.

Andra vulkaner kan också släppa ut guldföreningar. Kīlauea på Hawaii, Etna i Italien, Augustine i Alaska och El Chichón i Mexiko, för att nämna några. Men då handlar det oftast om guld som finns bundet i gaser eller andra ämnen.

Det som gör Erebus speciell är att guldet där har hittats som små partiklar av rent, metalliskt guld.

Forskarnas mysterium

Exakt hur guldet tar sig från vulkanens inre till luften ovanför Antarktis är fortfarande oklart.

En möjlig förklaring är att guldet följer med de heta vulkaniska gaserna i föreningar med exempelvis klor eller svavel. När gaserna sedan kyls ner i den iskalla antarktiska luften kan guldet kristalliseras och falla ner som mikroskopiskt gulddamm.

En annan teori är att guldet först bildas på ytan av lavasjön och sedan lyfts upp av stigande gaser.

Trots att upptäckten gjordes för mer än tre decennier sedan finns det fortfarande inget helt säkert svar. Något med Mount Erebus – kemin, temperaturen, geologin eller en kombination av allt – verkar ge vulkanen en unik förmåga.

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Den spyr inte bara ut gas, ånga och sten.

Den sprider också guld över Antarktis.

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