Lava, aska och glödheta gaser hör till det man brukar förknippa med en aktiv vulkan. Guld gör det kanske inte.
Spottar ur sig guld varje dag - unikt naturfenomen
Spår av guld i vulkaniska gaser är förvisso inte helt unikt. Men Mount Erebus sticker ändå ut – här har forskare hittat små partiklar av rent, metalliskt guld i luften.
Det handlar inte om guldtackor, inte ens små nuggets. Guldet kommer ut som pyttesmå partiklar, upp till omkring 60 mikrometer stora. Ändå är fenomenet så ovanligt att vulkanen har väckt forskarnas intresse i över 30 år.
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Världens sydligaste aktiva vulkan
Mount Erebus ligger på Ross Island i Antarktis, omkring 1 350 kilometer från den geografiska sydpolen. Vulkanen är cirka 3 794 meter hög och har något så ovanligt som en permanent lavasjö i sitt inre.
Enligt The Times pumpar vulkanen regelbundet ut gas och ånga och kan, lite då och då, kasta ur sig vulkaniska bomber – stora block av delvis smält sten.
Men det mest uppseendeväckande är alltså guldet.
Enligt en forskningsartikel från 1991, som ScienceAlert hänvisar till, släpper Mount Erebus ut omkring 80 gram guld per dag. De små guldpartiklarna är så lätta att de kan färdas långt med luften. De har hittats upp till 1 000 kilometer från vulkanen.
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Ingen ny guldrusch
The Times uppskattar värdet till omkring 5 000 pund per dag, men guldet är så finfördelat och utspritt att det i praktiken inte går att utvinna på något rimligt sätt.
Det är alltså inte en skattkista på isen. Snarare handlar det om ett märkligt naturfenomen där vulkanen sprider gulddamm över ett av jordens mest ogästvänliga områden.
Andra vulkaner kan också släppa ut guldföreningar. Kīlauea på Hawaii, Etna i Italien, Augustine i Alaska och El Chichón i Mexiko, för att nämna några. Men då handlar det oftast om guld som finns bundet i gaser eller andra ämnen.
Det som gör Erebus speciell är att guldet där har hittats som små partiklar av rent, metalliskt guld.
Forskarnas mysterium
Exakt hur guldet tar sig från vulkanens inre till luften ovanför Antarktis är fortfarande oklart.
En möjlig förklaring är att guldet följer med de heta vulkaniska gaserna i föreningar med exempelvis klor eller svavel. När gaserna sedan kyls ner i den iskalla antarktiska luften kan guldet kristalliseras och falla ner som mikroskopiskt gulddamm.
En annan teori är att guldet först bildas på ytan av lavasjön och sedan lyfts upp av stigande gaser.
Trots att upptäckten gjordes för mer än tre decennier sedan finns det fortfarande inget helt säkert svar. Något med Mount Erebus – kemin, temperaturen, geologin eller en kombination av allt – verkar ge vulkanen en unik förmåga.
Den spyr inte bara ut gas, ånga och sten.
Den sprider också guld över Antarktis.
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