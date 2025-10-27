Det råder ett race med Kina och USA kring kritiska mineraler. EU har dock en ny plan på gång som ska göra att unionen kommer ifatt.
EU:s nya plan kring kritiska mineraler – bryter beroendet med Kina
Kina leder redan i racet kring kritiska mineraler över EU. Även USA börjar komma ikapp en viss del på området.
Kina har dessutom infört nya regler som gör exporten betydligt svårare till bland annat USA och EU – som nu till slut har insett att beroendet till jätten i öst måste brytas en gång för alla.
EU-plan kring kritiska mineraler
I helgen uppgav EU-kommisionens ledare Ursula von der Leyen därför att en ny plan nu är på gång, utan att avslöja konkreta detaljer vad en sådan plan ska innehålla enligt Politico.
Planen går under namnet “RESourceEU”, och har som mål ”att säkra tillgången till alternativa källor till kritiska råvaror på kort, medellång och lång sikt för vår europeiska industri”.
Lyfter fram cirkulära ekonomin
Ursula von der Leyen lyfter fram den cirkulära ekonomin som ett viktigt användningsområde – “inte av miljöskäl, utan för att utnyttja de kritiska råvaror som redan finns i produkter som säljs i Europa”.
EU ska även ingå nya samarbeten med länder som har stora tillgångar av kritiska mineraler som Ukraina, Australien och Kanada.
Bryta beroendet med Kina
Nu ska EU rulla ut en ny plan för 2026 som går ut på att se till att lagren av kritiska mineraler konstant är välfyllda, med så lite kinessik inblandning som möjligt, där kommissionen vill sätta upp ett “centrum för kritiska råvaror för att övervaka, och gemensamt köpa in och lagra” mineraler, enligt Financial Times.
Kina har byggt upp sin produktion på hemmaplan under de senaste två årtiondena och har därmed lyckats dra ifrån resten av världen som enbart kan se på medan länder blir allt mer beroende av jätten.
Egna europeiska investeringar
När Kina nu dessutom har dragit åt exporten ännu mer slår det hårt mot många europeiska bolag och medan länder som Tyskland och Frankrike satsar på egna investeringar inom området ligger de fortfarande flera år efter Kina i utvecklingen.
Europa har få gruvor och bearbetningsanläggningar och väldigt snåriga regelverk som tar flera år att ta sig igenom, problem som Kina inte har.
Måste inse hotbilden
EU måste snabbt inse verkligheten och de hot som unionen står inför uppgav kommissionen under sommaren i “ett alltmer komplext och försämrat risklandskap”.
Läs även:
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans. Dagens PS
EU ska bryta mineraler på månen. Dagens PS
EU:s nya plan kring kritiska mineraler – bryter beroendet med Kina
