EU:s nya plan kring kritiska mineraler – bryter beroendet med Kina

Lyfter fram cirkulära ekonomin

Ursula von der Leyen lyfter fram den cirkulära ekonomin som ett viktigt användningsområde – “inte av miljöskäl, utan för att utnyttja de kritiska råvaror som redan finns i produkter som säljs i Europa”.

EU ska även ingå nya samarbeten med länder som har stora tillgångar av kritiska mineraler som Ukraina, Australien och Kanada.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. (Foto: Omar Havana/AP/TT)

Bryta beroendet med Kina

Nu ska EU rulla ut en ny plan för 2026 som går ut på att se till att lagren av kritiska mineraler konstant är välfyllda, med så lite kinessik inblandning som möjligt, där kommissionen vill sätta upp ett “centrum för kritiska råvaror för att övervaka, och gemensamt köpa in och lagra” mineraler, enligt Financial Times.

Kina har byggt upp sin produktion på hemmaplan under de senaste två årtiondena och har därmed lyckats dra ifrån resten av världen som enbart kan se på medan länder blir allt mer beroende av jätten.

Egna europeiska investeringar

När Kina nu dessutom har dragit åt exporten ännu mer slår det hårt mot många europeiska bolag och medan länder som Tyskland och Frankrike satsar på egna investeringar inom området ligger de fortfarande flera år efter Kina i utvecklingen.

Europa har få gruvor och bearbetningsanläggningar och väldigt snåriga regelverk som tar flera år att ta sig igenom, problem som Kina inte har.

Måste inse hotbilden

EU måste snabbt inse verkligheten och de hot som unionen står inför uppgav kommissionen under sommaren i “ett alltmer komplext och försämrat risklandskap”.

