Oljepriserna har stabiliserats efter en turbulent period präglad av handelskonflikter och geopolitiska spänningar.
Efter prisraset: Därför stabiliseras oljepriset nu
På tisdagen återhämtade sig priserna något i asiatisk handel, där WTI-terminer handlades till 59,64 dollar per fat. Brent steg till 63,45 dollar, skriver Oilprice.com.
Återhämtningen kommer efter att oljepriserna föll till nästan fem-månaders-lägsta nivåer förra veckan. Detta skedde när president Trump hotade med 100 procents tullar på kinesisk export. Dessutom dämpade en vapenvila i Gaza de geopolitiska riskpremierna ytterligare.
Nya positiva signaler
Den senaste vändningen drivs främst av positiva signaler från Peking och Washington. Det handlar om en möjlig avtrappning av handelskriget. USA:s finansminister Scott Bessent bekräftade att Trump avser att träffa Kinas president Xi Jinping. Detta ska ske vid det kommande APEC-mötet i Sydkorea, vilket skapat försiktig optimism bland handlare och synen på oljepriserna.
Trots den blygsamma återhämtningen kvarstår betydande strukturella risker på oljemarknaden. USA:s backwardation, skillnaden mellan närmaste och mer avlägsna terminskontrakt, har krympt till lägsta nivån på 20 månader. Detta är en signal om växande oro för överutbud.
OPEC:s senaste månadsrapport justerade förväntningarna. Rapporten ser nu endast ett mindre utbudsunderskott på cirka 50 000 fat per dag för 2026. Detta sker i takt med att organisationen ökar sin produktion.
Stabilt i Indien för oljepriserna
Samtidigt rapporterar Indiens största energibolag ONGC att man förväntar sig att oljepriserna kommer att hålla sig i intervallet 60–65 dollar per fat. Detta gäller i nuvarande scenario, skriver Oilprice.com.
Bolaget har inga planer på uppsägningar och siktar på att öka oljeproduktionen till 19 miljoner ton i samarbete med BP.
Bland amerikanska och flera stora internationella oljejättar som Chevron, ExxonMobile har man däremot börjat skära ner på kostnaderna på grund av sjunkande oljepriser.
Kinas råoljeimport steg med 3,9 procent på årsbasis i september till omkring 47,25 miljoner ton. Detta tyder på fortsatt resiliens i raffinaderier eller strategisk lagerökning. Efterfrågemiljön globalt förblir dock ojämn, och oro kvarstår för att förnyade handelskonflikter kan undergräva bränslekonsumtionen.
