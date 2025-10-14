Efter rekordvinsterna 2022 pressas nu oljejättarna av fallande oljepriser. Aktieåterköpen minskar – men utdelningarna hålls ännu intakta.
Svårare tider för oljejättarna – monstervinsterna ett minne blott
Under 2022 gjorde de fem största oljebolagen i väst, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP och TotalEnergies, vinster på över 200 miljarder dollar då oljepriserna rusade i samband med Rysslands invasion av Ukraina.
Vinsterna användes till förbättringar av aktieägarvärdet, alltså aktieåterköp och utdelningar, vilket fortsatt fram tills nu.
Sänker återköpen
Med betydligt lägre oljepriser har “monstervinsterna” som FN:s generalsekreterare António Guterres kallat dem fallit. Det går ingen nöd på oljebolagen, men de har börjat att kapa kostnader.
I april sänkte BP sina aktieåterköp till 750 miljoner dollar i det första kvartalet, ned från 1,75 miljarder kvartalet innan. TotalEnergies beslutade i september att sänka sin takt i aktieåterköpen “för att möta ekonomisk och geopolitisk osäkerhet och behålla manöverutrymme.”
“Oljebolagen är under press i takt med att råoljepriserna sjunker, med potential att priserna faller till 50 dollar nästa år i takt med att OPEC fortsätter att frigöra överskottskapacitet och globala lager byggs upp”, säger Thomas Watters, vd och sektorchef för olja och gas på S&P Global Ratings till CNBC.
“Inför utmaningen att upprätthålla dessa avkastningar i en miljö med lägre priser kommer många att försöka minska kostnader och kapitalutgifter där de kan”.
Prognosen är fortsatt fall i oljepriset
Enligt Reuters behöver de flesta oljejättar oljepriser över 80 dollar per fat för att upprätthålla nuvarande nivåer av utdelningar och aktieåterköp. Men prognoserna för oljepriset är snarare att det kommer att fortsätta att falla även nästa år, då utbudet är högre än efterfrågan.
Återköpen är alltså redan på väg ned, men det kommer dock dröja innan oljejättarna sänker utdelningen, tror analytiker.
“För investerare är aktieåterköp grädden, men utdelningar är köttet. En sänkning av utdelningarna skulle skicka rysningar genom Wall Street”, säger Clark Williams-Derry, energifinansanalytiker på Institute for Energy Economics and Financial Analysis, till CNBC.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
