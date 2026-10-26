Centralbanker åt olika håll: Ryssland säljer guld – Kina köper

”Ryssland har ett allvarligt budgetunderskott på grund av sitt krig i Ukraina och vill tillföra mer medel till försvarssektorn”, säger den polske ädelmetallhandlaren Adam Stroniawski på Mennica Skarbowa till Euronews.

Polen blir en storspelare

På köparsidan har Polen köpt 98 ton under årets första åtta månader, och Kina har köpt 80 ton, enligt World Gold Council. Polen har sedan tidigare beslutat att öka sina guldreserver till 700 ton, ett mål de nu närmar sig.

Centralbankschefen Adam Glapiński har motiverat satsningen med att större guldreserver ska stärka landets finansiella motståndskraft och placera Polen bland världens tio största innehavare. Polens köp görs på den officiella guldmarknaden i London.

”För närvarande, med sin nivå av guldreserver, rankas Polen som nummer 10 i världen. Enligt min mening är det bara ett steg att nå 700 ton. Det betyder inte slutet på köpen eller början på en utförsäljning”, säger experten Adam Stroniawski enligt Euronews.