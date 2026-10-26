Ryssland säljer guld för att finansiera kriget, Kina och Polen fyller på sina reserver. Centralbankernas agerande förklaras av geopolitik.
Centralbanker åt olika håll: Ryssland säljer guld – Kina köper
Rysslands centralbank har sålt omkring 62 ton guld sedan årsskiftet fram till september, enligt Euronews. Det är de största avyttringarna av guld från Ryssland sedan 1998.
”Ryssland har ett allvarligt budgetunderskott på grund av sitt krig i Ukraina och vill tillföra mer medel till försvarssektorn”, säger den polske ädelmetallhandlaren Adam Stroniawski på Mennica Skarbowa till Euronews.
Polen blir en storspelare
På köparsidan har Polen köpt 98 ton under årets första åtta månader, och Kina har köpt 80 ton, enligt World Gold Council. Polen har sedan tidigare beslutat att öka sina guldreserver till 700 ton, ett mål de nu närmar sig.
Centralbankschefen Adam Glapiński har motiverat satsningen med att större guldreserver ska stärka landets finansiella motståndskraft och placera Polen bland världens tio största innehavare. Polens köp görs på den officiella guldmarknaden i London.
”För närvarande, med sin nivå av guldreserver, rankas Polen som nummer 10 i världen. Enligt min mening är det bara ett steg att nå 700 ton. Det betyder inte slutet på köpen eller början på en utförsäljning”, säger experten Adam Stroniawski enligt Euronews.
Hongkong bas för det ryska guldet
Ryssland kan dock inte sälja sitt guld i London, så ”försäljningen av reserver kommer att ske i Hongkong, och den främsta köparen är Kinas centralbank”, enligt Stroniawski.
Enligt handelsstatistik från Hongkong anlände omkring 100 ton ryskt guld till Hongkong mellan januari och juli – nästan tre gånger så mycket som under samma period förra året.
Kinas centralbank köpte 20 ton guld i augusti, den 22:a månaden i rad med nettoköp. Därmed uppgick de officiellt redovisade reserverna till omkring 2 387 ton. Guldets andel av Kinas totala reserver var cirka 9 procent.
Kazahstan åt andra hållet
Kazakstan är ett annat land som går åt andra hållet – de är en stor producent av guld anser sig vara för beroende av ädelmetallen, varför de vill sänka andelen av sina totala reserver i guld till 75 procent, från nuvarande 78 procent.
”Avvecklingen av en del av Kazakstans guldreserver kan verka förvånande, eftersom landet i åratal var en av de största köparna av guld. Kazakstan har köpt guld länge, så nu kommer man att sälja med en betydande vinst”, säger Stroniawski till Euronews.
Han tror dock inte att försäljningen kommer ha någon märkbar påverkan på guldpriset, eftersom den ska ske över tid.
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