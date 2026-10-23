Högsta oljepriset sedan i maj
Oljepriset fortsätter uppåt och Nordsjöoljan (Brent) närmar sig 115 dollar per fat.
För att hitta liknande prisnivåer får man gå tillbaka till maj.
Nya attacker av den Iranstödda jemenitiska huthirörelsen mot mål i Saudiarabien – mot hamnar, oljeanläggningar och flygplatser – och det fortsatt låsta läget i Irankriget oroar marknaden.
Attackerna hotar att återigen strypa trafiken av olja och gas genom Hormuzsundet, där oljeflödet nu är nära nivåerna inför USA:s och Israels bombanfall mot Iran i slutet av februari.
Enligt uppgifter i The New York Times planerar Trumpregeringen och Israel att gå till förnyade angrepp mot Iran efter mellanårsvalet i USA i början av november.
Veckans prisuppgångar för Brentoljan summeras till cirka 4 procent och sedan årsskiftet har priset gått upp 85 procent. Raffinerade produkter, som diesel, och fossil gas har stigit ännu mer.