Högsta oljepriset sedan i maj

Nya attacker av den Iranstödda jemenitiska huthirörelsen mot mål i Saudiarabien – mot hamnar, oljeanläggningar och flygplatser – och det fortsatt låsta läget i Irankriget oroar marknaden.

Attackerna hotar att återigen strypa trafiken av olja och gas genom Hormuzsundet, där oljeflödet nu är nära nivåerna inför USA:s och Israels bombanfall mot Iran i slutet av februari.

Enligt uppgifter i The New York Times planerar Trumpregeringen och Israel att gå till förnyade angrepp mot Iran efter mellanårsvalet i USA i början av november.

Veckans prisuppgångar för Brentoljan summeras till cirka 4 procent och sedan årsskiftet har priset gått upp 85 procent. Raffinerade produkter, som diesel, och fossil gas har stigit ännu mer.