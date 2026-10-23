Sverige laddar för kopparboom – nya gruvor kan dubbla brytningen

Men steget från prospektering till en fungerande gruva är långt. Tillståndsprocesser, miljöhänsyn och konflikter med rennäringen kan försena eller stoppa projekt. Men gruvbolagen tror att vi där står inför ett skifte, och att det snart kommer att byggas fler gruvor i vårt land.

”Man kan inte längre säga ’not in my backyard’ och låta andra öppna gruvor”, säger Stefan Romedahl, chef för gruvdivisionen på Boliden, till Ny Teknik.

Ambitionen: Ledande gruvnation

I juli presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) en ny mineralstrategi med målet att stärka Sveriges roll i Europas råvaruförsörjning, som Dagens PS då rapporterade om. Snabbare tillståndsprocesser och ökad acceptans för gruvnäringen hör till ambitionerna.

”Sverige ska vara en ledande gruvnation”, var Ebba Buschs sammanfattning.

Men utvecklingen på marken går inte entydigt åt samma håll som den politiska ambitionen.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, uppgick investeringarna i svensk prospektering till 1 367 miljoner kronor under 2025. Det var en minskning med 34 procent jämfört med året före.

Nedgången beror enligt SGU främst på att flera större projekt lämnat den intensiva borrfasen och gått vidare till analys, planering och arbete med att fastställa mineraltillgångar.

”De exakta siffrorna ska man ta med en nypa salt. Det är vad bolagen själva rapporterar att de investerar i prospektering och alla har kanske inte samma tankesätt”, säger Love Rudebeck, utredare på SGU till Ny Teknik.