Budstrid om olivolja – jätten rusar 17 procent

Från kris till miljardbud

Budstriden kommer efter några mycket turbulenta år för olivoljemarknaden.

Torka och extrem värme i Spanien och andra delar av Medelhavet slog hårt mot skördarna mellan 2022 och 2024. Produktionen minskade och priserna steg kraftigt.

Olivolja gick från att vara en självklar stapelvara till en av de livsmedelsprodukter där konsumenterna tydligast märkte av prischocken.

Sedan dess har marknaden börjat normaliseras. Bättre skördar har ökat tillgången och priserna har fallit tillbaka från rekordnivåerna. För Deoleo har utvecklingen inneburit en återhämtning.

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Värmen kan ändra spelplanen igen

Återhämtningen på olivoljemarknaden är långt ifrån garanterad.

Dagens PS rapporterade i juli om hur priserna på olivolja stabiliserats efter de senaste årens kraftiga svängningar. Sommarens rekordvärme i södra Europa väckte ny oro inför kommande skördar.

Reuters analys är därför att de stora spelarna positionerar sig för nästa fas på marknaden för olivolja, och där är jätten Deoleo det största som går att få tag på.

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