Efter flera år av rekordpriser, torka och skakiga skördar har världens största bolag inom olivolja, Deoleo, blivit föremål för en internationell budstrid.
Budstrid om olivolja – jätten rusar 17 procent
Den spanska jordbrukskooperativet Dcoop har lagt ett bud på 470 miljoner euro, motsvarande omkring 5,1 miljarder kronor, för kontroll över olivoljebolaget Deoleo. Det är den spanska affärstidningen El Economista som rapporterar om budet.
158 miljoner liter per år
Deoleo är världens största bolag inom märkesvaror för olivolja och äger bland annat Bertolli, Carbonell och Carapelli. Bolaget säljer och tappar omkring 158 miljoner liter olivolja per år.
Dcoop ville inte kommentera uppgifterna om det konkreta budet. I ett uttalande till Reuters sade kooperativet däremot att det ”studerar möjligheter” och hoppas kunna bidra till att Spanien behåller sitt globala ledarskap inom olivoljesektorn.
Budet gäller enligt uppgifter en aktiepost på 57 procent som kontrolleras av riskkapitalbolaget CVC Capital Partners. Uppgifterna har fått Deoleos aktie att rusa omkring 17 procent på onsdagen.
Från kris till miljardbud
Budstriden kommer efter några mycket turbulenta år för olivoljemarknaden.
Torka och extrem värme i Spanien och andra delar av Medelhavet slog hårt mot skördarna mellan 2022 och 2024. Produktionen minskade och priserna steg kraftigt.
Olivolja gick från att vara en självklar stapelvara till en av de livsmedelsprodukter där konsumenterna tydligast märkte av prischocken.
Sedan dess har marknaden börjat normaliseras. Bättre skördar har ökat tillgången och priserna har fallit tillbaka från rekordnivåerna. För Deoleo har utvecklingen inneburit en återhämtning.
Värmen kan ändra spelplanen igen
Återhämtningen på olivoljemarknaden är långt ifrån garanterad.
Dagens PS rapporterade i juli om hur priserna på olivolja stabiliserats efter de senaste årens kraftiga svängningar. Sommarens rekordvärme i södra Europa väckte ny oro inför kommande skördar.
Reuters analys är därför att de stora spelarna positionerar sig för nästa fas på marknaden för olivolja, och där är jätten Deoleo det största som går att få tag på.
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