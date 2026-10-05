Oljeexporten tillbaka på förkrigsnivåer

Förra veckan var veckogenomsnittet för exporten över 18 miljoner fat per dag flera dagar i följd. Det är första gången sedan USA och Israel inledde sitt anfall mot Iran i februari, rapporterar AFP.

Oljepriset biter sig dock kvar på nivåer över 100 dollar per fat när den nya veckans handel inleds.

Priset på råolja har sedan i somras stigit successivt, och Brentoljan tycks återigen ha parkerat på över 100 dollar fatet.

Några timmar in i måndagens handel ligger Brentoljans decembertermin på 101,42 dollar per fat, vilket innebär en nedgång med 0,8 procent, enligt CNBC.