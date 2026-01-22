EU ska bli självförsörjande på sällsynta jordartsmetaller, i alla fall till 40 procent. Men först är målet att hitta externa leverantörer utanför Kina.
Brasilien i sikte när EU letar mineraler
“Målet är att säkerställa tillgång till alternativa källor för kritiska råmaterial på kort, medellång och lång sikt för våra europeiska industrier”, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förra året enligt en artikel på Oilprice.com.
Just då lät det inte som att Brasilien fanns bland de tänkta leverantörerna – trots landets stora deponier av sällsynta jordartsmetaller, istället nämndes länder som Ukraina samt Australien, Kanada, Kazakstan, Uzbekistan, Chile och Grönland.
Läs mer: Amerikansk offensiv om metallerna
Men i ett uttalande från tidigare den här månaden klargör von der Leyen att Brasilien kommer att bli en viktig partner i EU:s jakt på de sällsynta jordartsmetallerna. I det nysignerade Mercosuravtalet anser hon att just jakten på jordartsmetallerna blir en central del av parternas handelsförhållande.
EU:s väg till att bli självförsörjande
De sällsynta jordartsmetallerna är, trots sitt namn, inte speciellt ovanliga. De finns utspritt i jordskorpan världen över, men är ofta koncentrerade i deponier av varierande storlek. Det är just deponierna som är kommersiellt gångbara att exploatera – men samtidigt krävs också stor kapacitet för raffinering av råmaterialen. Idag står Kina för större delen av det arbetet, något EU gärna vill ändra på.
Målbilden, enligt EU-kommissionen, är att upp till 40 procent av det egna behovet ska kunna raffineras på hemmaplan senast 2030. Utöver det ska 10 procent av de sällsynta jordartsmetallerna utvinnas ur europeisk mark – vilket kan bli svårt beroende på hur USA-Grönland utvecklar sig, Grönland sitter nämligen på stora deponier av jordartsmetallerna.
