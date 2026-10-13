Baltikum kräver stopp på femdubblat ryskt spannmål

EU får inte bli en kanal där Ryssland kompenserar för de ekonomiska konsekvenserna av sin egen aggression.

Estlands statsminister Kristen Michal ska ta upp frågan vid nästa möte i Europeiska rådet, enligt samma källa.

Frågan kommer nu för att spannmålet har bytt väg. Lastningarna i ryska hamnar i norr steg till 1,16 miljoner ton i september, mer än fem gånger augustinivån på 216 000 ton. Samtidigt föll lastningarna i Svarta havet och Azovska sjön från 1,39 miljoner ton till 201 000 ton, enligt Splash247 med hänvisning till analysföretaget IFCHOR Galbraiths.

Bakom omläggningen ligger ukrainska attacker. Normalt går mer än 70 procent av Rysslands sjöburna spannmålsexport via Svarta havet. I augusti var exportkapaciteten nere på omkring 40 procent av det normala, skrev Realtid i september.

Vetet har blivit billigare, inte dyrare

Priset rör sig åt andra hållet än kravet antyder. Vetet noterades den 13 oktober till 667 cent per bushel, 7,6 procent lägre än en månad tidigare men 33 procent högre än för ett år sedan, enligt Trading Economics. Det är omkring 245 dollar eller 2 450 kronor per ton.

Dagens PS rapporterade den 21 september att matmomsen döljer skenande vetepriser. Vetet låg då på 2 630 kronor per ton. Uppgången på årsbasis har krympt sedan dess.

Sverige odlar mer spannmål än landet använder och påverkas bara indirekt, genom världsmarknadspriset, skrev Realtid. Skörden väntas bli knappt 5,9 miljoner ton, varav 3,2 miljoner ton höstvete, enligt Jordbruksverket. Septembervolymen i de ryska hamnarna motsvarar drygt en tredjedel av den svenska höstveteskörden, enligt Dagens PS beräkning.