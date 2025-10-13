Återhämtning för oljepriset när Trump svänger tvärsnabbt

På fredagen rasade både börsen och oljepriset efter att USA:s president Donald Trump aviserade höjda tullar med 100 procent för Kina. Börsen föll över 3 procent, vilket var det största raset på en enskild dag sedan tullkaoset började i april.

Missförstånd ligger bakom?

Men det hela kan röra sig om ett missförstånd där Trump tolkade Kinas “exportkontroller” av sällsynta jordartsmetaller som ett förbud, vilket kineserna i helgen bestämt förnekade och insisterade på att ansökningar som ”uppfyller reglerna” kommer att godkännas.

Då svängde också Trump fort.

“Bekymra er inte för Kina. Den högt respekterande president Xi hade bara ‘ett bad moment'”, skrev han på Truth social.

Kvarstår gör frågan om att Kina höjer avgifter för amerikanska lastfartyg i kinesiska hamnar, men där verkar nu parterna vilja förhandla.

“Prisat in värsta tänkbara scenario”

Efter de nya beskeden vänder det uppåt på marknaden igen. Brentoljan stiger med 1,5 procent på måndagen, och hämtar därmed in ungefär halva fredagens ras.

“Marknaden hade prisat in värsta tänkbara scenario, så även en mjukare ton från Trump ger råoljeindustrin andrum”, säger Haris Khurshid, Chicago-baserad investeringschef på Karobaar Capital LP till Bloomberg.

ANNONS

“Men det här känns mer som en positioneringsåterhämtning än ett verkligt skifte. Handlare täcker bara över efter förra veckans utförsäljning. Om vi ​​inte ser faktiska framsteg i handeln avtar uppsidan förmodligen snabbt.”

Terminerna signalerar också att en uppgång på USA-börsen väntar när den öppnar på måndagseftermiddagen.

Läs även: Fredagens börsras bara “ett stort missförstånd” mellan Trump och Xi? (Dagens PS)

Läs även: Oljepriset rasar efter två tunga besked som skakar marknaden (Dagens PS)

Läs även: Kina om Trumps nya tullhot: ”dubbelmoral” (Realtid)