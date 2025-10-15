Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer

Det visar en sammanställning som Avanzas tidning Placera har gjort av vinstestimaten för 200 svenska börsbolag som följs av minst tre analytiker.

Läs även: Chefsekonom: USA går stadigt mot konkurs – Dagens PS

Sätter Ericsson tonen för hela perioden?

När Ericsson (börskurskurs Ericsson) i går släppte sin Q3-rapport så var det smygstarten för hela höstens rapportperiod.

Och det blev en smakstart med överraskande starka siffror för telekomjätten vars aktie skickades upp historiska 18 procent på en dag.

Om experterna som följer svenska börsen får rätt i sina prognoser så är det alltså fler bolag som kommer med positiva besked i sina rapporter kommande veckor.

“Placera har med hjälp av FactSet sammanställt förväntningarna för drygt 200 börsbolag som följs av minst tre analytiker. Av dessa väntas två tredjedelar redovisa högre intäkter än i fjolårets tredje kvartal”, skriver tidningen.