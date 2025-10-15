Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer

Flera rapporter väntas leverera högre intäkter.
Flera rapporter väntas leverera högre intäkter. (Foto: Oscar Olsson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Två tredjedelar av de största börsbolagen väntas leverera högre intäkter i rapporterna i år än 2024. Några bolag tros mångdubbla intäkterna men det finns också sektorer där samtliga bolag väntas backa.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det visar en sammanställning som Avanzas tidning Placera har gjort av vinstestimaten för 200 svenska börsbolag som följs av minst tre analytiker.

Läs även: Chefsekonom: USA går stadigt mot konkurs – Dagens PS

Sätter Ericsson tonen för hela perioden?

När Ericsson (börskurskurs Ericsson) i går släppte sin Q3-rapport så var det smygstarten för hela höstens rapportperiod.

Och det blev en smakstart med överraskande starka siffror för telekomjätten vars aktie skickades upp historiska 18 procent på en dag.

Om experterna som följer svenska börsen får rätt i sina prognoser så är det alltså fler bolag som kommer med positiva besked i sina rapporter kommande veckor.

“Placera har med hjälp av FactSet sammanställt förväntningarna för drygt 200 börsbolag som följs av minst tre analytiker. Av dessa väntas två tredjedelar redovisa högre intäkter än i fjolårets tredje kvartal”, skriver tidningen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Tvp sektorer väntas backa 

Två sektorer som inte väntas rosa marknaden med sina rapporter är bank och skog.

ANNONS

“För banksektorn ser toppen ut att vara nådd. De fyra bjässarnas samlade rörelsevinster väntas minska med nästan 8 miljarder kronor, från 54,4 till 46,5 miljarder”, skriver Placera och hänvisar till minskat räntenetto.

För de fyra största svenska skogsbolagen ser det lika illa ut, alla intäktsestimat pekar på rött.

Allra lägst förväntningar har Billerud (börskurs Billerud) på sig där intäkterna tror sjunka med 78 procent i kvartalet.

Rapporterna i verkstad blandade

Inom verkstadssektorn är det mer blandade utsikter enligt Placeras genomgång;

“Volvo (börskurs Volvo) spås redovisa ett vinsttapp på hela 19 procent, medan Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) väntas se rörelsevinsten minska med 8 procent. Samtidigt finns ljusglimtar. Sandvik (börskurs Sandvik) fortsätter skörda frukterna av den pågående gruvboomen, som eldas på av stigande priser på koppar och ädelmetaller.”

Högst intäktstillväxt i verkstad väntas Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) ha med plus 10 procent.

För den som verkligen vill leta intäktsvinnarna i rapporterna för Q3 finns det dock en sektor sticker ut – konsumentbolagen.

“De konsumentnära bolagen väntas repa sig efter flera tuffa år där hushållen har hållit hårt i plånböckerna. Investors sorgebarn Electrolux och Husqvarna spås förbättra lönsamheten kraftigt, liksom Öresundsbolaget Bilia”, skriver Placera och tillägger;

ANNONS

“Axfood, Rusta och Synsam väntas alla växa rörelsevinsterna tvåsiffrigt.”

Läs även: Nya Riksbankstoppen uppmanar till “vaksamhet” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsKvartalsrapporterStockholmsbörsenSverigeVinster
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS