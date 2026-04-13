BAE Systems förlorar order från Estland värd 5,4 miljarder

Dagens PS har tidigare bevakat den gemensamma upphandlingen där sex länder: Sverige, Finland, Norge, Litauen, Estland och Nederländerna, undertecknade en avsiktsförklaring om att gemensamt köpa CV90. Estland var det land som planerat att köpa minst antal fordon i gruppen.

Ukraina och Iran kan ha påverkat

Beslutet är svårt att se som isolerat. Kriget i Ukraina har tydligt visat att billiga attackdrönare och precisionsluftvärn avgör slagfältets logik i realtid, inte tyngre markfordon.

Konflikten i Mellanöstern, där Iran-relaterade aktörer bedrivit utpräglad drönarkrigsföring mot israeliska och amerikanska mål, förstärker samma bild. Estland, med Ryssland som granne, drar slutsatsen att nästa konflikts avgörande förmåga finns i luften och inte på marken.

Vad händer med aktien?

För BAE Systems är avhoppet en motgång, men knappast ett finansiellt problem. Enligt bolagets bokslutskommuniké för 2025 uppgick orderboken till 83,6 miljarder pund, en av de största i bolagets historia. Aktien har stigit nära 31 procent hittills under 2026.

Hägglunds egna leveranser löper vidare: Tjeckien beställde 246 fordon till ett värde av 22 miljarder kronor och Slovakien 152 fordon för 14 miljarder kronor, enligt SVT.

Därtill har Norge enligt Defence Nordic åtagit sig en order värd 19,7 miljarder norska kronor på nya fordon och uppgraderingar. Dessutom väntas en gemensam stororder från de kvarvarande länderna i upphandlingsgruppen tas under andra kvartalet 2026.

PS analys

Estlands beslut speglar ett bredare skifte i europeisk försvarsdoktrin som accelererat sedan 2022. Deras andel i den planerade upphandlingen var dock liten. Kursreaktionen lär bli begränsad, men om fler länder i gruppen följer Estlands exempel och prioriterar om sina försvarsbudgetar mot luftvärn, förändras kalkylen.

BAE Systems Hägglunds sitter fortfarande med en historiskt stark orderbok och produktionskapacitet under utbyggnad i Örnsköldsvik.

