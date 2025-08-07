Högre inflation i juli: ”Svårare att sänka räntan”

Inflationen i juli landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Det var något under analytikernas förväntningar som i snitt låg på 3,1 procent. I juni låg inflationstakten på då överaskande höga 2,8 procent. Riksbankens mål är en inflation på 2,0 procent.

Senast KPIF-inflationen var så hög var i januari 2024 då den låg på 3,3 procent.

Besvikelse

Danske Banks chefekonom Susanne Spector säger att inflationssiffran gör det svårare för Riksbanken att sänka räntan och att det nu tycks uteslutet att sänka i augusti.

“Så en besvikelse att siffrorna inte föll tillbaka efter förra månadens överraskande höga utfall men väl i linje med förväntan”, säger hon och tillägger:

“Riksbanken är i en svår situation med en svagare ekonomisk utveckling.”

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson lyfter att inflationen var lite lägre än förväntat med tanke på den tydliga uppgång som syntes förra månaden.

“Därmed kan man anta att Riksbanken sänker styrräntan i september. Hade siffran landat högre i dag hade det varit mer osannolikt.”

Enligt Jens Magnusson ska vi dock inte tolka siffran som att vi är håller på att få bukt med inflationen.

ANNONS

“Riksbanken blåser nog inte faran över och inflationen ligger ännu över målbilden. Vi vet dessutom ännu inte hur de nya USA-tullarna slår mot ekonomin”, säger han.