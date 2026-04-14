144 kvadratkilometer vatten, 23 sjöar och 13,8 miljarder euro i notan. I Lausitz förvandlar Tyskland sitt gamla brunkolsbälte till ett turistparadis i samma storleksklass som Comosjön.
Tyskland gör nedlagda kolgruvor till Europas största sjölandskap
Den 24 april öppnar Sedlitzsjön för bad och båtliv. Med sina 1 400 hektar blir den den största rekreationssjön i Lausitzer Seenland, som ska bli Europas största konstgjorda sjölandskap.
Området ligger i östra Tyskland, mellan Berlin och den tjeckiska gränsen. Här bröt DDR mer än 2 miljarder ton brunkol på djup över 60 meter.
Kvar blev kratrar som nu fylls med vatten från floderna Neisse, Spree och Schwarzer Elster. Samtidigt fortsätter brunkolet att ersätta Tysklands rena energi i dagens produktionsmix, en paradox mitt i saneringsarbetet.
Fem sjöar blir en sammanhängande vattenväg
Den 29 juni kopplas fem sjöar ihop till ett segelbart område på 5 000 hektar. Senftenberg, Geierswald, Partwitz, Sedlitz och Großräschen bildar då cirka 50 kilometer sammanhängande vattenvägar.
Totalt planeras 13 kanaler, varav fyra är klara och sex byggs just nu.
När allt står färdigt omfattar landskapet 14 000 hektar vattenyta fördelat på 23 sjöar. Den slutliga ytan på 144 kvadratkilometer är i praktiken identisk med italienska Comosjöns 146.
Notan: 13,8 miljarder euro
Saneringen är en statlig affär. Det federala bolaget LMBV har hittills lagt 7 miljarder euro på Lausitz och totalt 13,8 miljarder euro inklusive andra gamla gruvdistrikt.
Varje enskild sjö kostar mellan 200 och 600 miljoner euro att skapa. De kommande 25 åren krävs ytterligare 4,8 miljarder euro. Notan delas 75/25 mellan förbundsstaten och delstaterna.
Utan aktiv vattenstyrning skulle naturligt grundvatten och nederbörd behöva 80 till 100 år för att fylla gruvorna. LMBV pumpar in neutralt flodvatten för att förhindra att försurat gruvvatten förgiftar sjöarna.
”Det här är en process som tar två generationer”, säger LMBV:s Uwe Steinhuber till Euronews
Turismen är redan igång
Regionen hade 800 000 övernattningar 2025 på hotell och anläggningar med tio bäddar eller fler. Antalet tjeckiska gäster växte med 12,7 procent till drygt 23 000. Målet är 1,5 miljoner årliga övernattningar.
De sista aktiva brunkolsgruvorna, drivna av energibolaget LEAG, stängs mellan 2030 och 2038. Därefter ska även de fyllas med vatten. LEAG ägs av tjeckiska EPH och PPF.
EPH kontrolleras av miljardären Daniel Křetínský, som tog över Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet 2016 i en affär som blivit en av årtiondets mest lyckade.