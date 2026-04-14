Tyskland gör nedlagda kolgruvor till Europas största sjölandskap

Området ligger i östra Tyskland, mellan Berlin och den tjeckiska gränsen. Här bröt DDR mer än 2 miljarder ton brunkol på djup över 60 meter.

Kvar blev kratrar som nu fylls med vatten från floderna Neisse, Spree och Schwarzer Elster. Samtidigt fortsätter brunkolet att ersätta Tysklands rena energi i dagens produktionsmix, en paradox mitt i saneringsarbetet.

Fem sjöar blir en sammanhängande vattenväg

Den 29 juni kopplas fem sjöar ihop till ett segelbart område på 5 000 hektar. Senftenberg, Geierswald, Partwitz, Sedlitz och Großräschen bildar då cirka 50 kilometer sammanhängande vattenvägar.

Totalt planeras 13 kanaler, varav fyra är klara och sex byggs just nu.

När allt står färdigt omfattar landskapet 14 000 hektar vattenyta fördelat på 23 sjöar. Den slutliga ytan på 144 kvadratkilometer är i praktiken identisk med italienska Comosjöns 146.