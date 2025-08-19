Expertens råd på börsen till småsparare i höst

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

“Svårt att gå emot AI-trenden”

Samtidigt är det inte USA som han kanske ser mest chans till avkastning i framåt;

“Det är svårt att gå emot den starka AI-trenden, även om det börjar kännas lite dyrt. Med det sagt har vi blivit mer försiktigt inställda till de högt värderade USA-börserna”.

“Vi föredrar i stället Japan, Europa och tillväxtmarknaderna. Småbolagen som gått bra på slutet är fortsatt värda att övervikta”, resonerar portföljchefen.

Samtidigt understryker han vikten av “kvalitetsbolag” på börsen.

Grundrådet på börsen

“Generellt föredrar vi kvalitetsbolag, bolag som klarar sig väl även i turbulenta tider. Där tycker vi att bankerna passar in – välskötta och lågt värderade bolag med bra intjäning.”

Men om det är ett råd han verkligen vill dela med sig av så är det att inte stå utanför börsen.

“Över tid är det bättre att vara investerad än att inte vara investerad”, säger Peter Nelson och lägger till;

“Undvik att ha för mycket kassa. Många sitter för länge vid sidlinjen och väntar med att investera sitt kapital, vilket blir kostsamt.”

