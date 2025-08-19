Dagens PS
Expertens råd på börsen till småsparare i höst

Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking.
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking. (Foto: DNB Carnegie)
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat.

Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare.

Mer positiv än förra hösten

Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson på en skakig period och gav då rådet att dra ned på riskerna.

“Vi ser fler frågetecken kring den amerikanska konjunkturen, däribland att industrin uppvisar svaghetstecken. Arbetsmarknaden visar också tecken på försämring, vilket historisk varit en bra varningssignal. Lägg därtill en hög värdering på USA-börserna som gör dem mer känsliga”, sa han då och lyfte även oron kring presidentvalet.

Inför “höstterminen 2025” är tonläget något annorlunda kring läget i USA.

“Den amerikanska ekonomin förefaller bromsa in, men i relativt lugn takt. Inget pekar på en recession i närtid. Konsumtion och industri utvecklas ändå hyggligt, det är mer arbetsmarknaden som är ett frågetecken efter den kraftigt nedreviderade sysselsättningen i förra jobbrapporten”, skriver han i en ny börskommentar.

“Svårt att gå emot AI-trenden”

Samtidigt är det inte USA som han kanske ser mest chans till avkastning i framåt;

“Det är svårt att gå emot den starka AI-trenden, även om det börjar kännas lite dyrt. Med det sagt har vi blivit mer försiktigt inställda till de högt värderade USA-börserna”.

“Vi föredrar i stället Japan, Europa och tillväxtmarknaderna. Småbolagen som gått bra på slutet är fortsatt värda att övervikta”, resonerar portföljchefen.

Samtidigt understryker han vikten av “kvalitetsbolag” på börsen.

Grundrådet på börsen

“Generellt föredrar vi kvalitetsbolag, bolag som klarar sig väl även i turbulenta tider. Där tycker vi att bankerna passar in – välskötta och lågt värderade bolag med bra intjäning.”

Men om det är ett råd han verkligen vill dela med sig av så är det att inte stå utanför börsen.

“Över tid är det bättre att vara investerad än att inte vara investerad”, säger Peter Nelson och lägger till;

“Undvik att ha för mycket kassa. Många sitter för länge vid sidlinjen och väntar med att investera sitt kapital, vilket blir kostsamt.”

Läs även:

Kraftigt värderingslyft för Siemiatkowskis investmentbolag – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

