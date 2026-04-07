AI får toppchefer att lämna – oro skakar techsektorn

Det gäller inte minst ledare i några av världens största konsumentbolag.

Både Coca-Colas tidigare vd James Quincey och Walmarts tidigare vd Doug McMillon har pekat på AI som en avgörande faktor bakom sina beslut att kliva åt sidan.

Resonemanget är tydligt. Nästa fas kräver ett annat ledarskap.

“Med det som händer med AI kan jag starta nästa stora transformationsvåg, men jag kan inte slutföra den”, säger Doug McMillon.

Utvecklingen speglas tydligt i arbetsmarknaden.

Enligt en ny rapport försvinner omkring 16 000 jobb varje månad i USA till följd av AI och automatisering, där yngre arbetstagare drabbas hårdast.

Ett skifte som förändrar ledarskapet

AI ses inte längre enbart som ett teknikskifte, utan som en strukturell förändring av hur företag organiseras, fattar beslut och skapar värde.

För många bolag innebär det att hela affärsmodellen måste omprövas.

Det sätter press på ledarskapet.

Erfarenhet från tidigare cykler väger inte lika tungt när tekniken förändrar spelreglerna i grunden. För vissa chefer blir slutsatsen att lämna över till en ny generation.

James Quincey uttrycker det som en fråga om rätt laguppställning inför nästa fas. Det handlar inte om att avsluta, utan om att optimera för framtiden.