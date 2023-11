Rally, rus och ras på Stockholmsbörsen

EU pressar flygbolag över skyhöga flygpriser

Under sommaren steg flygpriser i Europa med 30 procent och EU:s transportkommissionär kräver nu en detaljerad förklaring. Över hela Europa har flygpriser ökat och under sommaren har flygbolag höjt sina priser rejält, något som gett dem stora vinster, det rapporterar Financial Times. Ökar pressen på flygbolagen EU:s transportkommissionär Adina Vălean har berättat för Financial Times …