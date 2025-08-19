Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still.
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Mest läst i kategorin
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie
Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent. ”Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys. Läs även: Efter danska börsens smäll: …
Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång
Världens börser har studsat upp rejält sedan tullkraschen i våras. Men än kan det finnas chans till ännu högre börsuppgång menar flera experter. ”Det är här vinsterna finns och då tycker jag att man kan vara exponerad mot det”, säger exempelvis Maria Landeborn, senior strateg på Danska Bank till Dagens Industri. Läs även: ”Bäst att …
Topplistan - de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet? En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar. Missa inte: Spanjor tar …
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti. På måndagen lyfter dock Köpenhamns index med 2,6 procent efter första timmarnas handel och en dansk aktie rusar över 16 procent på positiva nyheter från USA. Läs även: Därför rusar Oslobörsen: ”En högborg för kassaflöden” …
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar
Stora försvarsutgifter ger stora beställningar. Ett plusvärde av det är att exempelvis stridsvagnar blir billigare, säger Rheinmetalls chef. ”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”. Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna. Armin Papperger …
Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna.
Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS
Stockholmsbörsen har stått still
Fem svenska aktier valdes som valdes ut baserat på sin höga utdelning sattes i en gemensam portfölj för precis ett år sedan av Dagens Industris analytiker Magnus Dagel.
“Det var inte alls svårt att bygga en koncentrerad portfölj med aktier som gav en direktavkastning på 8 procent. Det signalerade att flera värdeaktier var lågt värderade”, skriver han om portföljen som sjösattes i mitten av augusti 2024.
“Avkastningen har varit riktigt bra och långt högre än börsen, samtidigt som utdelningarna blev högre än väntat. Det var ett veritabelt utdelningsregn från aktierna i våras.”
Strategin har som sagt krossat Stockholmsbörsen under samma period som handlat i sidled.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Tele2 i topp
Samtliga fem aktier är upp i portföljen men starkast av alla har Tele2 (börskurs Tele2) gått, plus 43 procent totalt.
“Tele2 var den enda som sänkte utdelningen från 7,10 kronor året innan till 6,35 kronor. Men den nya vd:n Jean Marc Harions massiva kostnadsbesparingsprogram och förhoppningar om strukturförändringar har satt rejäl fart på aktien”, skriver Magnus Dagel.
Svagast i portföljen, men ändå upp 11 procent, har Volvo lastvagnar (börskurs Volvo) gått.
Lastbils-bolaget stod dock nära 17 procent högre i februari jämfört med kursen på avräkningsdagen i dag.
Fortsatt attraktivt läge
De tre återstående aktierna i Di:s utdelningsportfölj är samtliga svenska storbanker.
En klassisk sektor när det kommer till att jaga utdelningar.
Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB) och Swedbank (börskurs Swedbank) har i tur och ordning gett sina aktieägare 35, 29 respektive 16 procent i avkastning inklusive utdelningar under det senaste året.
Bankerna bjuder på störst utdelningsfest
Det drar ihop sig mot vårens utdelning och aktieägarna i de svenska storbankerna kan se fram mot mest pengar enligt förslagen i rapportfloden.
Framåt tycker Magnus Dagel att det fortfarande är ett intressant läge för utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen även om direktavkastningen kanske inte kan förväntas leverera på samma nivå som får ett år sedan;
“Även om direktavkastningen är lägre än för ett år sedan är den fortfarande klart attraktiv. När bankerna sänkt räntan på sparkontona det senaste året ger bankaktierna och flera andra aktier på Stockholmsbörsen fortfarande hög direktavkastning”, avslutar han.
Läs även: Balder: Livsförändringen bakom vd-bytet – inget drama enligt storbanken – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn. Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot …
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När vardagen gör comeback sjunker resepriserna. För den som har möjlighet att resa utanför skolloven är sensommaren och hösten en riktig guldgruva. När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd. …
Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb
Från butiker till bygghandel och nu tillbaka till dagligvaruhandel. Nästan. Här är före detta Lidl-chefen Johan Augustssons nya toppjobb. Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige. Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet. I stället …
Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig
Varför är vissa kollegor ständigt tillfreds, medan andra verkar missnöjda hur bra förutsättningarna än är? Enligt psykiatern Peder Björling sitter svaret i personligheten. Enligt en undersökning från i fjol trivs svenskarna bra på jobbet.? Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …