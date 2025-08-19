Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen

En portfölj av utdelningsaktier har krossat Stockholmsbörsen senaste året.
En portfölj av utdelningsaktier har krossat Stockholmsbörsen senaste året. (Foto: Pontus Lundahl / TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna.

Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS

Stockholmsbörsen har stått still

Fem svenska aktier valdes som valdes ut baserat på sin höga utdelning sattes i en gemensam portfölj för precis ett år sedan av Dagens Industris analytiker Magnus Dagel.

“Det var inte alls svårt att bygga en koncentrerad portfölj med aktier som gav en direktavkastning på 8 procent. Det signalerade att flera värdeaktier var lågt värderade”, skriver han om portföljen som sjösattes i mitten av augusti 2024.

“Avkastningen har varit riktigt bra och långt högre än börsen, samtidigt som utdelningarna blev högre än väntat. Det var ett veritabelt utdelningsregn från aktierna i våras.”

Strategin har som sagt krossat Stockholmsbörsen under samma period som handlat i sidled.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Tele2 i topp

Samtliga fem aktier är upp i portföljen men starkast av alla har Tele2 (börskurs Tele2) gått, plus 43 procent totalt.

ANNONS

“Tele2 var den enda som sänkte utdelningen från 7,10 kronor året innan till 6,35 kronor. Men den nya vd:n Jean Marc Harions massiva kostnadsbesparingsprogram och förhoppningar om strukturförändringar har satt rejäl fart på aktien”, skriver Magnus Dagel.

Svagast i portföljen, men ändå upp 11 procent, har Volvo lastvagnar (börskurs Volvo) gått.

Lastbils-bolaget stod dock nära 17 procent högre i februari jämfört med kursen på avräkningsdagen i dag.

Fortsatt attraktivt läge

De tre återstående aktierna i Di:s utdelningsportfölj är samtliga svenska storbanker.

En klassisk sektor när det kommer till att jaga utdelningar.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB) och Swedbank (börskurs Swedbank) har i tur och ordning gett sina aktieägare 35, 29 respektive 16 procent i avkastning inklusive utdelningar under det senaste året.

Bankerna bjuder på störst utdelningsfest

Det drar ihop sig mot vårens utdelning och aktieägarna i de svenska storbankerna kan se fram mot mest pengar enligt förslagen i rapportfloden.

Framåt tycker Magnus Dagel att det fortfarande är ett intressant läge för utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen även om direktavkastningen kanske inte kan förväntas leverera på samma nivå som får ett år sedan;

ANNONS

“Även om direktavkastningen är lägre än för ett år sedan är den fortfarande klart attraktiv. När bankerna sänkt räntan på sparkontona det senaste året ger bankaktierna och flera andra aktier på Stockholmsbörsen fortfarande hög direktavkastning”, avslutar han.

Läs även: Balder: Livsförändringen bakom vd-bytet – inget drama enligt storbanken – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsStockholmsbörsenSverigeUtdelningar
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS