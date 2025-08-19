Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Tele2 i topp

Samtliga fem aktier är upp i portföljen men starkast av alla har Tele2 (börskurs Tele2) gått, plus 43 procent totalt.

“Tele2 var den enda som sänkte utdelningen från 7,10 kronor året innan till 6,35 kronor. Men den nya vd:n Jean Marc Harions massiva kostnadsbesparingsprogram och förhoppningar om strukturförändringar har satt rejäl fart på aktien”, skriver Magnus Dagel.

Svagast i portföljen, men ändå upp 11 procent, har Volvo lastvagnar (börskurs Volvo) gått.

Lastbils-bolaget stod dock nära 17 procent högre i februari jämfört med kursen på avräkningsdagen i dag.

Fortsatt attraktivt läge

De tre återstående aktierna i Di:s utdelningsportfölj är samtliga svenska storbanker.

En klassisk sektor när det kommer till att jaga utdelningar.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB) och Swedbank (börskurs Swedbank) har i tur och ordning gett sina aktieägare 35, 29 respektive 16 procent i avkastning inklusive utdelningar under det senaste året.

Framåt tycker Magnus Dagel att det fortfarande är ett intressant läge för utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen även om direktavkastningen kanske inte kan förväntas leverera på samma nivå som får ett år sedan;

“Även om direktavkastningen är lägre än för ett år sedan är den fortfarande klart attraktiv. När bankerna sänkt räntan på sparkontona det senaste året ger bankaktierna och flera andra aktier på Stockholmsbörsen fortfarande hög direktavkastning”, avslutar han.

