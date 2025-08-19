Dagens PS
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie

Maziar Mike Doustdar är ny vd sen ett par veckor tillbaka på danska läkemedelsjätten. kan han lyfta Novo Nordisk aktie igen?
Maziar Mike Doustdar är ny vd sen ett par veckor tillbaka på danska läkemedelsjätten. kan han lyfta Novo Nordisk aktie igen? (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Danmark/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent.

“Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys.

Läs även: Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar

Novo Nordisk aktie har fallit stort

Novo Nordisk, den danska börsens kronjuvel som tack vare sitt viktminskningspreparat Ozempic ett tag värderades som Europas största bolag har tappat rejält senaste året.

Senaste motgången kom så sent som i slutet av juli när bolaget tvingades gå ut och skriva ned sin prognos vilket orsakade ett fall på över 20 procent.

Senaste dagarna har aktien studsat upp från den absolut lägsta nivåerna men sammanlagt är Novo Nordisk aktie back 62 procent senaste 12 månaderna.

På måndagen stängde aktien på 347,5 danska kronor. Rekordnoteringen på dryga tusenlappen är från juni 2024.

Det värsta bakom sig?

Men nu ser alltså Aktiespararna att botten kan ha passerats.

“Prognossänkningen är givetvis olycklig, oskicklig och negativ men långt ifrån den kris som nu ligger inprisad i aktien”, skriver organisationens börsexpert Jan Lindroth och räknar upp en rad skäl till varför framtiden trots allt ser hyfsad ljus ut.

Amerikanskt OK ger Novo Nordisk-aktien bränsle

Aktien i Novo Nordisk stiger med över 5 procent på ett amerikansk godkännande av läkemedlet Wegovy mot leversjukdom.

“Konkurrensen med amerikanska Eli Lilly är hård men det är de två som dominerar marknaden och kommer att fortsätta göra det de närmsta åren. Övriga är rejält akterseglade” skriver han och tillägger;

“När Novo Nordisk får rätsida på den amerikanska marknaden där man gjort flera felsteg lär tillväxten kunna öka igen.”

Ny vd sedan 29 juli

“Potentialen är alltså rätt god samtidigt som värderingen är i botten. Nu handlas aktien till ett p/e på 13 för 2025 och en Ev/ebit på 11. Det är långt under andra läkemedelsbolag som alla också hotas av tullar och prisregleringar på den amerikanska marknaden”, konstaterar Jan Lindroth.

Analysen landar i en riktkurs på 550 danska kronor vilket analytikern kallar för “modest”.

Skulle Novo Nordisk aktie nå upp till de nivåerna betyder det en uppsida på drygt 58 procent från den senaste stängningskursen.

Återstår att se om ny vd:n Maziar Mike Doustdar lyckas vända den danska jättetankern.

Läs även: Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång


David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

