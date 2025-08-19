Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent.
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie
Mest läst i kategorin
Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång
Världens börser har studsat upp rejält sedan tullkraschen i våras. Men än kan det finnas chans till ännu högre börsuppgång menar flera experter. ”Det är här vinsterna finns och då tycker jag att man kan vara exponerad mot det”, säger exempelvis Maria Landeborn, senior strateg på Danska Bank till Dagens Industri. Läs även: ”Bäst att …
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti. På måndagen lyfter dock Köpenhamns index med 2,6 procent efter första timmarnas handel och en dansk aktie rusar över 16 procent på positiva nyheter från USA. Läs även: Därför rusar Oslobörsen: ”En högborg för kassaflöden” …
Topplistan - de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet? En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar. Missa inte: Spanjor tar …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar
Stora försvarsutgifter ger stora beställningar. Ett plusvärde av det är att exempelvis stridsvagnar blir billigare, säger Rheinmetalls chef. ”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”. Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna. Armin Papperger …
“Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys.
Läs även: Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar – Dagens PS
Novo Nordisk aktie har fallit stort
Novo Nordisk, den danska börsens kronjuvel som tack vare sitt viktminskningspreparat Ozempic ett tag värderades som Europas största bolag har tappat rejält senaste året.
Senaste motgången kom så sent som i slutet av juli när bolaget tvingades gå ut och skriva ned sin prognos vilket orsakade ett fall på över 20 procent.
Senaste dagarna har aktien studsat upp från den absolut lägsta nivåerna men sammanlagt är Novo Nordisk aktie back 62 procent senaste 12 månaderna.
På måndagen stängde aktien på 347,5 danska kronor. Rekordnoteringen på dryga tusenlappen är från juni 2024.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det värsta bakom sig?
Men nu ser alltså Aktiespararna att botten kan ha passerats.
“Prognossänkningen är givetvis olycklig, oskicklig och negativ men långt ifrån den kris som nu ligger inprisad i aktien”, skriver organisationens börsexpert Jan Lindroth och räknar upp en rad skäl till varför framtiden trots allt ser hyfsad ljus ut.
Amerikanskt OK ger Novo Nordisk-aktien bränsle
Aktien i Novo Nordisk stiger med över 5 procent på ett amerikansk godkännande av läkemedlet Wegovy mot leversjukdom.
“Konkurrensen med amerikanska Eli Lilly är hård men det är de två som dominerar marknaden och kommer att fortsätta göra det de närmsta åren. Övriga är rejält akterseglade” skriver han och tillägger;
“När Novo Nordisk får rätsida på den amerikanska marknaden där man gjort flera felsteg lär tillväxten kunna öka igen.”
Ny vd sedan 29 juli
“Potentialen är alltså rätt god samtidigt som värderingen är i botten. Nu handlas aktien till ett p/e på 13 för 2025 och en Ev/ebit på 11. Det är långt under andra läkemedelsbolag som alla också hotas av tullar och prisregleringar på den amerikanska marknaden”, konstaterar Jan Lindroth.
Analysen landar i en riktkurs på 550 danska kronor vilket analytikern kallar för “modest”.
Skulle Novo Nordisk aktie nå upp till de nivåerna betyder det en uppsida på drygt 58 procent från den senaste stängningskursen.
Återstår att se om ny vd:n Maziar Mike Doustdar lyckas vända den danska jättetankern.
Läs även: Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Fastighetsskatt - här är det dyrast i Europa
Fastighetsskatten varierar kraftigt i Europa. Euronews kartlägger vilka länder som tar mest och var intäkterna är störst. Fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. I vissa länder är den en tung del av både statskassan och hushållens plånböcker, medan andra knappt märker av den. En ny kartläggning har kartlagt var …
Satsar 20 miljarder men får kritik
Softbank satsar 2 miljarder dollar i Intel men får kritik för att göra investeringen av politiska och inte affärsmässiga skäl. Softbank har gått med på att köpa aktier i Intel för 2 miljarder dollar, nära 20 miljarder kronor, i en överraskande affär där Softbank stöttar ett kämpande amerikanskt bolag och samtidigt stärker sina egna ambitioner …
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025. Los Angeles mest drabbat Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett …
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil "En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt", säger …
Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge
I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare. Elbilar har blivit normen för nybilsförsäljning i Norge, vilket skapat en het debatt kring framtida bilavgifter. Nu höjs röster för att regeringen ska agera med försiktighet och se bortom korta valcykler när de utformar en ny strategi …