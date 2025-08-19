Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Det värsta bakom sig?

Men nu ser alltså Aktiespararna att botten kan ha passerats.

“Prognossänkningen är givetvis olycklig, oskicklig och negativ men långt ifrån den kris som nu ligger inprisad i aktien”, skriver organisationens börsexpert Jan Lindroth och räknar upp en rad skäl till varför framtiden trots allt ser hyfsad ljus ut.

“Konkurrensen med amerikanska Eli Lilly är hård men det är de två som dominerar marknaden och kommer att fortsätta göra det de närmsta åren. Övriga är rejält akterseglade” skriver han och tillägger;

“När Novo Nordisk får rätsida på den amerikanska marknaden där man gjort flera felsteg lär tillväxten kunna öka igen.”

Ny vd sedan 29 juli

“Potentialen är alltså rätt god samtidigt som värderingen är i botten. Nu handlas aktien till ett p/e på 13 för 2025 och en Ev/ebit på 11. Det är långt under andra läkemedelsbolag som alla också hotas av tullar och prisregleringar på den amerikanska marknaden”, konstaterar Jan Lindroth.

Analysen landar i en riktkurs på 550 danska kronor vilket analytikern kallar för “modest”.

Skulle Novo Nordisk aktie nå upp till de nivåerna betyder det en uppsida på drygt 58 procent från den senaste stängningskursen.

Återstår att se om ny vd:n Maziar Mike Doustdar lyckas vända den danska jättetankern.

