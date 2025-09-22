Dagens PS
Porsche stora sänket på Europas börser

Porsche
Porsche har en tung börsdag. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Tyska lyx- och sportbilstillverkaren Porsche har dragit ner sina lönsamhetsprognoser för 2025, det drabbar aktien hårt.

Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport.

Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent.

Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den exklusiva sportbilstillverkaren beslutat att skjuta upp lanseringen av elbilsmodeller på grund av efterfrågan.

Porsche drar med sig ägaren VW ned

Även Volkswagen, Porsches största aktieägare, har straffats av marknaden under torsdagsförmiddagen med en aktiekurs som föll cirka 5,5 procent, framgår det.

Överlag har Europas börser öppnat svagt på måndagen, veckans första handelsdag, och börsriktmärket Stoxx 600 var ned med 0,2 procent vid tidpunkten för börsrapporten från CNBC.

De flesta sektorer och ledande börser befann sig då i negativt territorium.

Under morgonen, svensk tid, var börsutvecklingen i Asien-Stillahavsområdet blandad.

Bland annat har Kinas centralbank beslutat att hålla styrräntorna oförändrade för fjärde månaden i rad.

Så går Stockholmsbörsen i dag

I Sverige lyser det rött på Stockholmsbörsen båda största index OMXSPI och OMXS30, som just nu (klockan 12.21) backar med 0,22 respektive 0,08 procent.

Bland förlorarna återfinns Tieto Evry (börskurs), som är ned med 5,42 procent, och Volvo Cars (börskurs), som tappar 4,06 procent.

Även Afry (börskurs), Bonesupport (börskurs) och Röko B står på förlorarlistan medan exempelvis Better Collective (börskurs) och Mycronic (börskurs) är upp med 7,63 respektive 5,20 procent.

EkonomiEuropaPorscheStockholmsbörsenVolkswagen
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

