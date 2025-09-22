Porsche stora sänket på Europas börser

Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport.

Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent.

Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den exklusiva sportbilstillverkaren beslutat att skjuta upp lanseringen av elbilsmodeller på grund av efterfrågan.

Porsche drar med sig ägaren VW ned

Även Volkswagen, Porsches största aktieägare, har straffats av marknaden under torsdagsförmiddagen med en aktiekurs som föll cirka 5,5 procent, framgår det.

Överlag har Europas börser öppnat svagt på måndagen, veckans första handelsdag, och börsriktmärket Stoxx 600 var ned med 0,2 procent vid tidpunkten för börsrapporten från CNBC.

De flesta sektorer och ledande börser befann sig då i negativt territorium.

Under morgonen, svensk tid, var börsutvecklingen i Asien-Stillahavsområdet blandad.

Bland annat har Kinas centralbank beslutat att hålla styrräntorna oförändrade för fjärde månaden i rad.

