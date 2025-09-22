Hopp om islossning för Europas börsintroduktioner

Det har länge gått trögt på IPO-fronten i Europa, som har halkat efter Asien och USA på området, konstaterar CNBC.

Men nu har flera företag antingen redan tagit klivet in på börsen, eller är på väg att göra det, och det rör sig om börsintroduktioner inom fintech, försvarsindustrin, mjukvarubranschen och energisektorn.

Välkomnar noteringshajpen i Europa

”Börsintroduktionen i september är kvartalets mest framträdande händelse, där emittenter och private equity-företag återigen ser produkten som en gångbar exitväg i Europa”, säger Phil Drake, chef för brittiska aktiemarknader på Bank of America i London, till CNBC.

Han förklarar att det nu råder lite av noteringsfeber på de europeiska aktiemarknaderna och hans bedömning är att den positiva utvecklingen blir fortsatt stark.

”Det bästa sättet att göra en exit eller delta i tillväxt är att vara i ett börsnoterat företag”, säger Christoph Tonini, vd för Swiss Marketplace Group, till den amerikanska nyhetskanalen.

Han försäkrar att de nya investerare som kommer in inte ska bli besvikna, företaget utlovar ”värdeskapande”.