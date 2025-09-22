Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Börsnoteringar

Hopp om islossning för Europas börsintroduktioner

Europa
Nu märks ett klart ökat intresse för börsnoteringar i Europa igen efter en lång period av tröghet. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Flera börsintroduktioner har skett eller är på gång i en rad branscher i Europa och det ingjuter hopp om att börsnoteringarna nu äntligen börjar ta fart igen på kontinenten.

Det har länge gått trögt på IPO-fronten i Europa, som har halkat efter Asien och USA på området, konstaterar CNBC.

Men nu har flera företag antingen redan tagit klivet in på börsen, eller är på väg att göra det, och det rör sig om börsintroduktioner inom fintech, försvarsindustrin, mjukvarubranschen och energisektorn.

Välkomnar noteringshajpen i Europa

”Börsintroduktionen i september är kvartalets mest framträdande händelse, där emittenter och private equity-företag återigen ser produkten som en gångbar exitväg i Europa”, säger Phil Drake, chef för brittiska aktiemarknader på Bank of America i London, till CNBC.

Han förklarar att det nu råder lite av noteringsfeber på de europeiska aktiemarknaderna och hans bedömning är att den positiva utvecklingen blir fortsatt stark.

”Det bästa sättet att göra en exit eller delta i tillväxt är att vara i ett börsnoterat företag”, säger Christoph Tonini, vd för Swiss Marketplace Group, till den amerikanska nyhetskanalen.

Han försäkrar att de nya investerare som kommer in inte ska bli besvikna, företaget utlovar ”värdeskapande”.

Svenska NOBA med i matchen

I Sverige har NOBA, som är en digital bankkoncern, signalerat att avsikten är att investera 3,7 miljarder dollar, knappt 35 miljarder kronor, på Stockholmbörsen, uppger CNBC.

”Nu kommer vi att få lite mer publicitet, vilket jag tror att vi kommer att dra nytta av, även i våra detaljhandelserbjudanden, naturligtvis, i förhållande till människor där ute, men det ger oss helt klart också tillgång, tydligare tillgång till kapitalmarknaderna, eftersom jag tror att det förmodligen är väldigt bra för oss”, sade Nobas vd Jacob Lundblad till den amerikanska nyhetskanalen förra veckan.

Stora skillnader i kapitalströmmen

Noteringsvågen I Europa just nu följer på en lång period med mer eller mindre stiltje på IPO-marknaden i Europa, som kommit på efterkälke i börsintroduktioner gentemot Asien och USA.

Enligt Factset inbringade börsintroduktioner i Nordamerika 17,7 miljarder dollar (närmare 167 miljarder kronor) fördelade på 153 affärer mellan januari och augusti i år.

Det kan jämföras med Europa som endast dragit in 5,5 miljarder dollar (knappt 52 miljarder kronor) på 57 noteringar hittills.

Läs även: USA och Asien springer ifrån Europa i IPO:er DagensPS

Läs mer: Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna DagensPS

Läs vidare: Klarnas vd: “Svenskhet” är en jättestor tillgång Realtid

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

