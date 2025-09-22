Till skillnad mot USA:s centralbank rör inte Kina sina styrräntor. Den ettåriga räntan är kvar på 3,0 procent med den femåriga referensräntan stannar på 3,5 procent.
Kina petar inte på sina styrräntor
Den ettåriga räntan påverkar de flesta nya och utestående lån medan femårsräntan påverkar bolån.
Det är amerikanska CNBC som rapporterar att behåller sina räntenivåer för fjärde månaden i rad trots att USA:s centralbank Fed förra veckan beslutade att sänka räntan med 0,25 procentenheter, vilket var väntat.
Läs mer: USA sänker räntan – hotas av stagflation DagensPS
Har inte sänkt räntorna sedan maj
Senast Kinas centralbank sänkte sina styrräntor var i maj, då med 10 räntepunkter för att stimulera ekonomin.
Förra torsdagen behöll Kina den sju dagar långa omvända reporäntan.
Det räntebesked som meddelas i dag, måndag, är i linje med ekonomernas prognoser om att Kina skulle vänta med stimulansåtgärder mot bakgrund av uppgången på aktiemarknaden och trots att finns signaler om ”tecken på trötthet i ekonomin”, skriver CNBC.
Flera svaghetstecken i Kinas ekonomi
Under inledningen på dagens börshandel steg det kinesiska CSI 300-indexet innan det backade 0,24 procent.
Den kinesiska valutan stärktes något.
”Kinas ekonomiska avmattning försämrades i augusti och en rad viktiga indikatorer motsvarade inte förväntningarna. Detaljhandelsförsäljningen minskade till 3,4 % i augusti då konsumtionen förblev svag, medan industriproduktionstillväxten minskade till 5,2 %, vilket var den svagaste nivån sedan augusti förra året”, konstaterar den amerikanska finansnyhetskanalen och berättar att en trög inhemsk efterfrågan fick konsumentpriserna att falla kraftigt och mer än väntat i augusti, deflationen i grossistpriserna fortsatte och exporttillväxten minskade med 4,4 procent.
Detta var den lägsta tillväxten i den kinesiska exporten sedan februari.
Läs vidare: Handelskriget: Hel bransch hotad av konkurs DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
