Kina petar inte på sina styrräntor

Den ettåriga räntan påverkar de flesta nya och utestående lån medan femårsräntan påverkar bolån.

Det är amerikanska CNBC som rapporterar att behåller sina räntenivåer för fjärde månaden i rad trots att USA:s centralbank Fed förra veckan beslutade att sänka räntan med 0,25 procentenheter, vilket var väntat.

Har inte sänkt räntorna sedan maj

Senast Kinas centralbank sänkte sina styrräntor var i maj, då med 10 räntepunkter för att stimulera ekonomin.

Förra torsdagen behöll Kina den sju dagar långa omvända reporäntan.

Det räntebesked som meddelas i dag, måndag, är i linje med ekonomernas prognoser om att Kina skulle vänta med stimulansåtgärder mot bakgrund av uppgången på aktiemarknaden och trots att finns signaler om ”tecken på trötthet i ekonomin”, skriver CNBC.

Flera svaghetstecken i Kinas ekonomi

Under inledningen på dagens börshandel steg det kinesiska CSI 300-indexet innan det backade 0,24 procent.

Den kinesiska valutan stärktes något.

”Kinas ekonomiska avmattning försämrades i augusti och en rad viktiga indikatorer motsvarade inte förväntningarna. Detaljhandelsförsäljningen minskade till 3,4 % i augusti då konsumtionen förblev svag, medan industriproduktionstillväxten minskade till 5,2 %, vilket var den svagaste nivån sedan augusti förra året”, konstaterar den amerikanska finansnyhetskanalen och berättar att en trög inhemsk efterfrågan fick konsumentpriserna att falla kraftigt och mer än väntat i augusti, deflationen i grossistpriserna fortsatte och exporttillväxten minskade med 4,4 procent.

Detta var den lägsta tillväxten i den kinesiska exporten sedan februari.

