Sektorn har varit en av de mest ratade på börsen under senare år. Men nu har norska analysfirman Pareto Securities hittat en fyrklöver av svenska aktier som är värda att köpa.
Paretos vinnar-kvartett av aktier i utbombade sektorn
”Marknaden prisar fortfarande in ett scenario med fallande fastighetsvärden, men mycket av den data vi har identifierat pekar på stabilisering och återhämtning,” säger Viktor Byrenius, fastighetsanalytiker.
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Ökat intresse bland experterna
Häromdagen var det Swedbanks analysfirma SB1 Market som plockade fram fyra vinnare i fastighetssektorn.
Nu har analyshuset Pareto gjort samma sak.
Tron bland börsens experter att det är på väg att vända för fastighetssektorn verkar stor – men råden kring vilka aktier man ska satsa på skiljer sig åt.
”Syns tecken på ökad aktivitete”
”Svenska fastighetssektorn har haft några tuffa år med stigande räntor och fallande värderingar”, skriver Pareto och utvecklar;
”Men nu, halvvägs genom 2026, syns tecken på ökad aktivitet: transaktionsvolymerna stiger, uthyrningssiffrorna förbättras och flera bolag har aktiva återköpsprogram”.
”Ändå handlas svenska fastighetsaktier långt under det historiska snittet”.
Paretos favorit-aktier i sektorn
Så vilka fyra fastighetssektor sätter då Pareto köp på?
Logistea (börskurs Logistea) får riktkursen 20 kronor, jämfört med 13,7 kronor i dag.
Intea ska kunna nå 88 kronor tycker Pareto. 77,2 kronor står aktien i nu.
Catena (börskurs Catena), som handlar i 460 kronor, får en riktkurs på 560 kronor.
Slutligen köpstämplas också Eastnine (börskurs Eastnine) med en målkurs om 55 kronor. Aktien byter just nu ägare för 43,6 kronor styck.
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