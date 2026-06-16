Paretos vinnar-kvartett av aktier i utbombade sektorn

”Syns tecken på ökad aktivitete”

”Svenska fastighetssektorn har haft några tuffa år med stigande räntor och fallande värderingar”, skriver Pareto och utvecklar;

”Men nu, halvvägs genom 2026, syns tecken på ökad aktivitet: transaktionsvolymerna stiger, uthyrningssiffrorna förbättras och flera bolag har aktiva återköpsprogram”.

”Ändå handlas svenska fastighetsaktier långt under det historiska snittet”.

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Paretos favorit-aktier i sektorn

Så vilka fyra fastighetssektor sätter då Pareto köp på?

Logistea (börskurs Logistea) får riktkursen 20 kronor, jämfört med 13,7 kronor i dag.

Intea ska kunna nå 88 kronor tycker Pareto. 77,2 kronor står aktien i nu.

Catena (börskurs Catena), som handlar i 460 kronor, får en riktkurs på 560 kronor.

Slutligen köpstämplas också Eastnine (börskurs Eastnine) med en målkurs om 55 kronor. Aktien byter just nu ägare för 43,6 kronor styck.

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