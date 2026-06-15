Swedbanks analysfirma SB1 har tagit sig ann inte mindre än åtta av Stockholmsbörsens fastighetsaktier i en omfattande analysrunda.
Fyra fastighetsaktier får tummen upp av storbankens experter
Fyra får köpråd varav en med nära 28 procents uppsida enligt experterna.
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Vändning i sikte?
Börsens fastighetsaktier har haft ett par tuffa år.
”Vi har inte tidigare sett en period med låga värderingar som varit lika utdragen som denna”, sa fastighetsförvaltaren Peter Norhammar till Dagens PS tidigare i våras.
Men kanske det är på väg att vända snart?
”Nettouthyrningen har legat relativt still i typ tre år men när den börjar vända upp tror jag också fler investerare kommer att börja kliva in och då kan nog effekterna bli ganska stora”, menade Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg (börskurs Atrium Ljungberg), i en längre intervju med Dagens PS i fredags.
Missförståd fastighetsaktie
För den som är sugen att hoppa in i en fastighetsaktie så har Swedbanks analysfirma SB1 Market tagit fram fyra köpvärda förslag enligt bankens egna experter.
Den första är Nivika (börskurs Nivika) med riktkurs 48 kronor jämfört med 38 kronor i dag.
”Vi anser att marknaden fortfarande värderar Nivika som ett bostadsbolag trots att merparten av fastighetsbeståndet består av kommersiella fastigheter med högre avkastning”, skriver Erik Linus Bülow i analysen.
”Bäst i klassen”
Fastighetsaktie nummer två att få ett köpråd är Neobo (börskurs Neobo).
Potentialen anses dock ganska begränsad här. 19 kronor är målkursen för aktien som står i nära 17 kronor i dag.
”Bäst i klassen av kontorsbolag” kallas Wihlborgs (börskurs Wihlborgs) som också den köpstämplas med en riktkurs på 102 kronor jämfört med cirka 80 kronor i skrivande stund.
Gillar hotell-aktien
Högst potential av alla fastighetsaktier som ingår i sektorabalysen anses dock hotellfastighets-bolaget Pandox (börskurs Pandox) ha.
”Pandox är enligt vår bedömning ett av fastighetssektorns främsta bolag när det gäller kapitalallokering”, skriver SB 1 Markets börsexperter.
Uppsidan anses vara nära 28 procent. 215 kronor jämfört med de 168 kronor som aktien stängde på i fredags.
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