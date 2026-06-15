Fyra fastighetsaktier får tummen upp av storbankens experter

Missförståd fastighetsaktie

För den som är sugen att hoppa in i en fastighetsaktie så har Swedbanks analysfirma SB1 Market tagit fram fyra köpvärda förslag enligt bankens egna experter.

Den första är Nivika (börskurs Nivika) med riktkurs 48 kronor jämfört med 38 kronor i dag.

”Vi anser att marknaden fortfarande värderar Nivika som ett bostadsbolag trots att merparten av fastighetsbeståndet består av kommersiella fastigheter med högre avkastning”, skriver Erik Linus Bülow i analysen.

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”Bäst i klassen”

Fastighetsaktie nummer två att få ett köpråd är Neobo (börskurs Neobo).

Potentialen anses dock ganska begränsad här. 19 kronor är målkursen för aktien som står i nära 17 kronor i dag.

”Bäst i klassen av kontorsbolag” kallas Wihlborgs (börskurs Wihlborgs) som också den köpstämplas med en riktkurs på 102 kronor jämfört med cirka 80 kronor i skrivande stund.

Gillar hotell-aktien

Högst potential av alla fastighetsaktier som ingår i sektorabalysen anses dock hotellfastighets-bolaget Pandox (börskurs Pandox) ha.

”Pandox är enligt vår bedömning ett av fastighetssektorns främsta bolag när det gäller kapitalallokering”, skriver SB 1 Markets börsexperter.

Uppsidan anses vara nära 28 procent. 215 kronor jämfört med de 168 kronor som aktien stängde på i fredags.

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