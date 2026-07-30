Farnborough Airshow 2026: De största affärerna civilt och militärt

Dessa 894 miljarder är fördelade på 353 fasta flygplansordrar och 904 fasta motorordrar. Samma källa räknar med att orderboken tillför brittisk flygindustri mer än 10,8 miljarder pund, eller 138 miljarder kronor.

Arrangören uppgav inför mässan att försvarssidan för första gången utgjorde hälften av de cirka 1 600 utställarna, mot historiskt omkring 40 procent.

Civila flygplansordrar

De största åtagandena kom från leasingbolagen och från nystartade långdistansbolag i Gulfen.