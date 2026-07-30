Varje år samlas bolag på Farnborough Airshow för att se det senaste inom allt vad gäller flyg, sensorer, radar och mer. Mässan hölls den 20 till 24 juli i år, och ur den kom flera affärer.
Farnborough Airshow 2026: De största affärerna civilt och militärt
Branschorganisationen ADS summerade de fyra första dagarna till annonserade affärer för 62,9 miljarder pund, motsvarande 894 miljarder kronor. Fler ordrar och diskussioner kommer säkerligen tillkomma även efter mässan.
Dessa 894 miljarder är fördelade på 353 fasta flygplansordrar och 904 fasta motorordrar. Samma källa räknar med att orderboken tillför brittisk flygindustri mer än 10,8 miljarder pund, eller 138 miljarder kronor.
Arrangören uppgav inför mässan att försvarssidan för första gången utgjorde hälften av de cirka 1 600 utställarna, mot historiskt omkring 40 procent.
Civila flygplansordrar
De största åtagandena kom från leasingbolagen och från nystartade långdistansbolag i Gulfen.
- SMBC Aviation Capital beställde 100 Boeing 737 MAX den 20 juli, varav 60 av den större 737-10 och 40 av 737-8. Det är den största enskilda 737-10-ordern från en leasingaktör. Samma dag lade bolaget ett matchande åtagande hos Airbus om 100 flygplan, varav 65 A321neo och 35 A320neo.
- Riyadh Air utnyttjade optioner på 28 Boeing 787, varav 20 konverterades till 787-10, och fastställde en order på sex Airbus A350-1000, vilket tar det saudiska bolagets utfästelse för typen till 31 flygplan.
- Philippine Airlines skrev en avsiktsförklaring om upp till 20 Boeing 787-10, alltså 15 fasta och fem optioner, och ett åtagande om upp till 14 ytterligare Airbus A350-1000.
- AerCap beställde den 21 juli 15 Boeing 787-9 med möjlighet att växla upp till 787-10, vilket tar leasingbolagets Dreamlinerportfölj till omkring 140 flygplan.
- Abra Group, moderbolag till Avianca, Gol och Wamos Air, beställde 20 Embraer E195-E2 plus tio optioner och 15 köprätter, alltså potentiellt 45 flygplan.
- Azorra åtog sig 20 Embraer E190F fraktflygplan plus tio optioner genom Embraers program för ombyggnad från passagerarflyg till frakt.
- Fuji Dream Airlines beställde två Embraer E175 den 23 juli, till en flotta som redan består av 15 E170 och E175.
- Binter och Luxair stod tillsammans med Abra och Fuji Dream för Embraers 30 fasta ordrar under veckan.
- Flynas utökade hos Airbus, vilket tar utfästelsen till 20 A330neo och 56 A321neo och den samlade fasta ordern till 235 flygplan.
- Shohin Airlines tog ett mindre antal A320neo och A321neo, och Aerolíneas Argentinas meddelade den 23 juli leasing av sex A330neo.
Motorer och eftermarknad
Motorsidan bar en stor del av veckans volym, och den enskilt största posten på hela mässan var en avsiktsförklaring och inte en order.
- IndiGo och CFM International skrev den 21 juli en avsiktsförklaring om över 1 000 LEAP-1A till 510 A320neo. Fullföljs blir den den största LEAP-ordern någonsin.
- BOC Aviation åtog sig upp till 220 Pratt & Whitney GTF till 110 A320neo och beställde separat upp till 300 CFM LEAP.
- Philippine Airlines skrev en avsiktsförklaring med Rolls-Royce om 18 Trent XWB-97 till nio A350-1000, plus motorer till upp till fem ytterligare flygplan, inklusive underhållsavtalet TotalCare. Bolaget valde samtidigt GE Aerospace till sin nya 787-10-flotta.
- AIP Capital och Bridgepoint Group köpte 11 CFM LEAP-1B reservmotorer.
- Pratt & Whitney uppgav att bolaget tagit över 800 GTF i ordrar och åtaganden hittills under 2026 och att orderboken passerat 8 000 motorer.
Ordar inom försvar
Det tyngsta försvarsbeskedet med prislapp kom från Storbritannien.
- Brittiska försvarsministeriet och BAE Systems offentliggjorde den 22 juli en kontraktsförlängning på 708 miljoner pund för teknik till Future Combat Air System, där BAE är brittisk systemintegratör i Global Combat Air Programme och arbetar med Team Tempest, alltså Leonardo UK, MBDA UK och Rolls-Royce. Därtill kom ett kontrakt på 20 miljoner pund för ett hyperljudsmål.
- Saab och Embraer offentliggjorde den 21 juli en Heads of Agreement om potentiell produktion av 20 ytterligare Gripen vid Embraers anläggning i Gavião Peixoto. Ingen kund, inget värde, och det egentliga avtalet planeras till 2026.
- Embraer offentliggjorde den 20 juli ett avtal om utbildningsutrustning till svenska och österrikiska flygvapnet, där Sverige får en fullflygsimulator avsedd för Level D, en lastträningsstation utvecklad med Rheinmetall och ett datorbaserat paket från ETI.
- Embraer och Anduril skrev den 21 juli en avsiktsförklaring om att undersöka integrering av den palletburna kryssroboten Barracuda-500M på C-390.
- Lockheed Martin och Leonardo enades om att föra in Leonardo i underhållsnätverket för C-130J med fokus på Europa, Mellanöstern och Nordafrika, medan Rolls-Royce tecknade ett MissionCare-avtal med Sabena technics för den fransk-tyska C-130J-flottan.
- Sikorsky och Safran Helicopter Engines skrev ett förberedande avtal om framdrivning till nästa generations helikoptrar.
- BAE Systems skrev den 21 juli ett licensavtal med en ej namngiven ukrainsk industripartner om tillverkning av pjäsen L119 i Ukraina.
- Babcock och ACUA Ocean tecknade ett avtal om maritima motmedel mot drönare, och Airbus Defence and Space skrev den 24 juli en avsiktsförklaring med emiratiska AMMROC om Airbus-certifierad militär MRO-kapacitet i regionen.
- Embraer skrev ett ramavtal med Strata Manufacturing och Mubadala om avancerade kompositstrukturer. Pratt & Whitney och GKN Aerospace skrev ett teknikutvecklingsavtal om additiv tillverkning av stora strukturdelar till F135, motorn i F-35. Kineco och CT Engineering Group skrev en avsiktsförklaring om kompositer.
- Venus Aerospace och Lockheed Martin inledde samarbete om roterande detonationsmotorer, Leonardo och Baykar förklarade samriskbolaget LBA Systems fullt operativt efter myndighetstillstånd, och MBDA och General Atomics arbetar med att integrera SPEAR på MQ-9B och Gambit 6.
Affärsflyg och branschorgan
The Helicopter Company skrev den 21 juli ett Letter of Intent med Bombardier om en flotta på upp till 60 flygplan, varav 12 mot fast order, däribland fem Challenger 3500 och fem Global 5500.
Branschorganisationen ADS skrev för egen del tre samarbetsavtal: ett strategiskt med UK-India Business Council den 22 juli om brittisk-indiska industripartnerskap, ett med Taiwan Excellence den 23 juli om det första brittisk-taiwanesiska drönarsamarbetet, och ett med SAE International om brittiskt inflytande i globala tekniska standarder.
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