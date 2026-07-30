Adidas-aktien störtdyker – fotbolls-VM blev för dyrt

Det tyska sportföretaget ökade sina marknadsföringskostnader med omkring 30 procent jämfört med samma period i fjol.

Flera stora namn

Under kvartalet uppgick utgifterna till motsvarande cirka 1,15 miljarder dollar, då Adidas satsade stort på att stärka sitt varumärke i samband med världsmästerskapet, skriver Wall Street Journal.

Bolaget såg turneringen som en viktig möjlighet att stärka sin position, särskilt på den amerikanska marknaden där konkurrenten Nike länge haft ett övertag.

Adidas levererade matchställ till 14 av de deltagande landslagen, däribland finalisterna Spanien och Argentina, samt stod bakom den officiella matchbollen.

Företaget arrangerade även supporteraktiviteter och genomförde en global reklamkampanj med bland andra Lionel Messi, Jude Bellingham och skådespelaren Timothée Chalamet.

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