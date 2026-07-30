Adidas syntes på såväl tröjor som arenor runt om i USA under fotbolls-VM. Det gav en mindre ekonomisk vinst än vad investerarna hade hoppats på.
Adidas-aktien störtdyker – fotbolls-VM blev för dyrt
Det nyligen avslutade fotbolls-VM i USA gav Adidas mycket exponering. Men det var också en dyr affär.
Adidas aktie rasade med över 18 procent på torsdagen efter att bolagets kvartalsrapport visat att satsningarna på marknadsföring under mästerskapet pressat lönsamheten mer än väntat.
Det tyska sportföretaget ökade sina marknadsföringskostnader med omkring 30 procent jämfört med samma period i fjol.
Flera stora namn
Under kvartalet uppgick utgifterna till motsvarande cirka 1,15 miljarder dollar, då Adidas satsade stort på att stärka sitt varumärke i samband med världsmästerskapet, skriver Wall Street Journal.
Bolaget såg turneringen som en viktig möjlighet att stärka sin position, särskilt på den amerikanska marknaden där konkurrenten Nike länge haft ett övertag.
Adidas levererade matchställ till 14 av de deltagande landslagen, däribland finalisterna Spanien och Argentina, samt stod bakom den officiella matchbollen.
Företaget arrangerade även supporteraktiviteter och genomförde en global reklamkampanj med bland andra Lionel Messi, Jude Bellingham och skådespelaren Timothée Chalamet.
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Sämre vinst än väntat
Satsningen bidrog till att försäljningen steg kraftigt. Omsättningen ökade med 14 procent under årets andra kvartal till rekordhöga 6,7 miljarder euro.
Vinsten utvecklades däremot betydligt svagare. Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 574 miljoner euro, vilket var lägre än analytikernas förväntningar.
Adidas valde samtidigt att hålla fast vid sin prognos för helåret och räknar fortsatt med ett rörelseresultat på omkring 2,3 miljarder euro.
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Hoppades på bättre prognos
Marknaden hade däremot väntat sig en högre prognos efter den starka försäljningen under fotbolls-VM.
Bolaget uppgav också att helårsprognosen inte inkluderar eventuella framtida återbetalningar av amerikanska tullavgifter, vilka kan uppgå till mellan 250 och 300 miljoner dollar.
Den försiktiga prognosen, i kombination med den svagare lönsamheten, fick investerare att sälja aktien.
Nedgången var den största sedan Adidas börsnoterades 1995 och markerade ett abrupt slut på den optimism som föregått världsmästerskapet.
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