Köpråd: "Ser betydande potential i aktien"

”Stark tillväxt under längre tid”

IT-aktien, som som mest var ned nära 20 procent för året i början av juni, är inriktad på mjukvara till främst sjukvårdsssektorn.

Även om kursen har svajat så applåderas verksamheten av Swedbanks analysfirma.

”Carasent har visat stark tillväxt under en längre tid. Återkommande intäkter har vuxit med i genomsnitt 35 procent per år mellan 2020 och 2025, drivet av nya kunder, ökad försäljning till befintliga kunder och låg kundförlust”, skriver Viktor Lindstrøm och fortsätter;

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”De långsiktiga tillväxtdrivarna är starka och inkluderar en åldrande befolkning, ökad andel privat vård, fler privata specialistkliniker, högre försäkringspenetration samt fortsatt digitalisering av vården”.

41 procents uppsida i aktien

Riktkursen för aktien sätts till 34 kronor att jämföra med 24 kronor i skrivande stund.

Det ger en potentiell uppsida på dryga 41 procent.

”Vi anser att marknaden underskattar bolagets framtida resultattillväxt”, skriver SB 1 Market i analysen och summerar;

”Även om värderingen ligger över sektorgenomsnittet anser vi att premien är motiverad av bolagets starka SaaS-nyckeltal, höga återkommande intäkter, låga risk för AI-relaterad disruption och mycket starka vinsttillväxt”.

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